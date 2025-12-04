Lorenzo Comensoli Antonini, Les catholiques et leur roi. Pierre Matthieu et la fin des guerres de religion (1585-1595)
Longtemps réduit à l’image d’un ligueur marginal, Pierre Matthieu (1563-1621), juriste, historien et dramaturge franc-comtois, apparaît comme l’un des représentants les plus éloquents du catholicisme exclusiviste, majoritaire en France durant toute la période des guerres de religion, et trop souvent confondu, à tort, avec la Ligue. L’examen de ses œuvres, de sa culture et de son ancrage lyonnais permet une relecture d’ensemble de son engagement et, à travers lui, de la culture politique des catholiques français dans la seconde moitié du xvie siècle. Il met en lumière l’existence d’un catholicisme militant, non nécessairement ligueur, de portée transnationale et forgé dans l’esprit de la Contre-Réforme, qui œuvre activement à la confessionnalisation du royaume. Dans cette perspective, la fin des guerres de religion n’apparaît plus comme le triomphe d’une autonomisation du politique, mais comme l’aboutissement d’un projet de restauration religieuse porté par la majorité des catholiques.
Table des matières
Introduction
Chapitre premier. Un intellectuel organique de la Contre-Réforme
Un humanisme confessionnel et transnational
L’activité éditoriale confessionnelle
Commenter les lois de l’Église
Droit canon et historiographie
La prisca religio ou de l’universalité du nomos ecclésiastique
Un regard « optimiste » sur le conflit confessionnel
Chapitre II. Catholiques exclusivistes et ligueurs
Le regard sur la France d’avant 1588
Prier pour un Dauphin
Catholiques royaux et clercs contre-réformistes
L’exclusivisme de Pierre d’Épinac
Les relations avec la Ligue de 1585
Catholicisme exclusiviste et historiographie anti-ligueuse
Chapitre III. Un théâtre édifiant, puis engagé
Une morale politique et confessionnelle
Le théâtre engagé
Chapitre IV. L’historien de la réunification catholique
L’entente catholique
La réduction de Lyon
Le projet éditorial
Un jeu de publics
La continuité avec l’idéologie exclusiviste
Les États de Blois, manifeste pour un avenir Contreréformiste
L’entrée à Lyon d’Henri IV, roi très-chrétien
Conclusions
Bibliographie
Index nominum