Lorenzo Comensoli Antonini, Les catholiques et leur roi. Pierre Matthieu et la fin des guerres de religion (1585-1595)

Longtemps réduit à l’image d’un ligueur marginal, Pierre Matthieu (1563-1621), juriste, historien et dramaturge franc-comtois, apparaît comme l’un des représentants les plus éloquents du catholicisme exclusiviste, majoritaire en France durant toute la période des guerres de religion, et trop souvent confondu, à tort, avec la Ligue. L’examen de ses œuvres, de sa culture et de son ancrage lyonnais permet une relecture d’ensemble de son engagement et, à travers lui, de la culture politique des catholiques français dans la seconde moitié du xvie siècle. Il met en lumière l’existence d’un catholicisme militant, non nécessairement ligueur, de portée transnationale et forgé dans l’esprit de la Contre-Réforme, qui œuvre activement à la confessionnalisation du royaume. Dans cette perspective, la fin des guerres de religion n’apparaît plus comme le triomphe d’une autonomisation du politique, mais comme l’aboutissement d’un projet de restauration religieuse porté par la majorité des catholiques.

Table des matières

Introduction

Chapitre premier. Un intellectuel organique de la Contre-Réforme

Un humanisme confessionnel et transnational

L’activité éditoriale confessionnelle

Commenter les lois de l’Église

Droit canon et historiographie

La prisca religio ou de l’universalité du nomos ecclésiastique

Un regard « optimiste » sur le conflit confessionnel

Chapitre II. Catholiques exclusivistes et ligueurs

Le regard sur la France d’avant 1588

Prier pour un Dauphin

Catholiques royaux et clercs contre-réformistes

L’exclusivisme de Pierre d’Épinac

Les relations avec la Ligue de 1585

Catholicisme exclusiviste et historiographie anti-ligueuse

Chapitre III. Un théâtre édifiant, puis engagé

Une morale politique et confessionnelle

Le théâtre engagé

Chapitre IV. L’historien de la réunification catholique

L’entente catholique

La réduction de Lyon

Le projet éditorial

Un jeu de publics

La continuité avec l’idéologie exclusiviste

Les États de Blois, manifeste pour un avenir Contreréformiste

L’entrée à Lyon d’Henri IV, roi très-chrétien

Conclusions

Bibliographie

Index nominum