François Rouget, "Les nerfs et tendons des muses". Comparaisons et régime analogique dans l'œuvre de Ronsard

Éclipsée par la métaphore, la comparaison est demeurée en marge des études critiques. Pourtant, dans la pensée analogique de la Renaissance, la comparaison surgit partout. Ce livre a pour ambition de la réhabiliter et d’étudier sa nature, sa place et ses développements dans la poésie ronsardienne. Sont d’abord rappelées ses origines historiques et théoriques. Sont ensuite étudiés ses catégories formelles, ses registres thématiques et ses sources littéraires. Enfin, on s’interroge sur les fonctions que la comparaison assure dans l’économie du poème, sur sa pertinence et ses limites. Par son aspect corrélatif, la comparaison est l’instrument privilégié pour tisser et questionner les rapports singuliers que Ronsard établit dans le monde. Si la littérature consiste à représenter, la comparaison en est l’un des instruments rhétoriques et poétiques privilégiés. L’usage que Ronsard en fait révèle bien des surprises et conduit François Rouget à énoncer une nouvelle forme d’exemplarité : le comparat(h)ème.

Table des matières

Remerciements

Introduction

Chapitre premier. La comparaison : histoire et définition

La comparaison dans l’Antiquité

La comparaison au Moyen Âge et à la Renaissance

Perspectives modernes sur la comparaison

Chapitre II. La comparaison dans la prose et la pensée théorique de Ronsard

Le préfacier-polémiste

Ronsard en rhéteur : révélation et exemplarité

L’orateur royal : le poète précepteur des princes

Le rhéteur-traducteur : la poésie au service de la Dialectique ramiste (1555)

Chapitre III. Origines, structures et catégories des comparaisons

Historique : Ronsard et les autres

Statistiques : fréquence et distribution

Physionomie des comparaisons : proportions entre comparants et comparés

Outils : les termes de la comparaison

Constructions syntaxiques : assimilation et différenciation

Chapitre IV. Isotopies comparatives : paysages thématiques de la comparaison

Isotopies par catégories discursives

Variété thématique de la comparaison : correspondances élémentaires

Modulations, dédoublements et expansion du comparant

Chapitre V. Comparer pour rimer : sources et intertextes

« En cela imitateur des poëtes grecs… »

Les Latins

Les médiateurs de la Renaissance : théories et pratiques

L’intertexte français : imitation ou concurrence ?

Chapitre VI. Fonctions, pouvoirs et limites de la comparaison

Les pouvoirs multiples de la comparaison

Copia, démesure et pertinence des comparaisons : la motivation

Comparaisons et mémoire : la quête de l’exemplarité

Conclusion. Le comparat(h)ème et l’art du contrepoint

Annexe. Table des comparaisons dans les Œuvres de Ronsard [consultable en version PDF gratuitement sur le site de la Librairie Droz]

Bibliographie

Index nominum