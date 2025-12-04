François Rouget, "Les nerfs et tendons des muses". Comparaisons et régime analogique dans l'œuvre de Ronsard
Éclipsée par la métaphore, la comparaison est demeurée en marge des études critiques. Pourtant, dans la pensée analogique de la Renaissance, la comparaison surgit partout. Ce livre a pour ambition de la réhabiliter et d’étudier sa nature, sa place et ses développements dans la poésie ronsardienne. Sont d’abord rappelées ses origines historiques et théoriques. Sont ensuite étudiés ses catégories formelles, ses registres thématiques et ses sources littéraires. Enfin, on s’interroge sur les fonctions que la comparaison assure dans l’économie du poème, sur sa pertinence et ses limites. Par son aspect corrélatif, la comparaison est l’instrument privilégié pour tisser et questionner les rapports singuliers que Ronsard établit dans le monde. Si la littérature consiste à représenter, la comparaison en est l’un des instruments rhétoriques et poétiques privilégiés. L’usage que Ronsard en fait révèle bien des surprises et conduit François Rouget à énoncer une nouvelle forme d’exemplarité : le comparat(h)ème.
Table des matières
Remerciements
Introduction
Chapitre premier. La comparaison : histoire et définition
La comparaison dans l’Antiquité
La comparaison au Moyen Âge et à la Renaissance
Perspectives modernes sur la comparaison
Chapitre II. La comparaison dans la prose et la pensée théorique de Ronsard
Le préfacier-polémiste
Ronsard en rhéteur : révélation et exemplarité
L’orateur royal : le poète précepteur des princes
Le rhéteur-traducteur : la poésie au service de la Dialectique ramiste (1555)
Chapitre III. Origines, structures et catégories des comparaisons
Historique : Ronsard et les autres
Statistiques : fréquence et distribution
Physionomie des comparaisons : proportions entre comparants et comparés
Outils : les termes de la comparaison
Constructions syntaxiques : assimilation et différenciation
Chapitre IV. Isotopies comparatives : paysages thématiques de la comparaison
Isotopies par catégories discursives
Variété thématique de la comparaison : correspondances élémentaires
Modulations, dédoublements et expansion du comparant
Chapitre V. Comparer pour rimer : sources et intertextes
« En cela imitateur des poëtes grecs… »
Les Latins
Les médiateurs de la Renaissance : théories et pratiques
L’intertexte français : imitation ou concurrence ?
Chapitre VI. Fonctions, pouvoirs et limites de la comparaison
Les pouvoirs multiples de la comparaison
Copia, démesure et pertinence des comparaisons : la motivation
Comparaisons et mémoire : la quête de l’exemplarité
Conclusion. Le comparat(h)ème et l’art du contrepoint
Annexe. Table des comparaisons dans les Œuvres de Ronsard [consultable en version PDF gratuitement sur le site de la Librairie Droz]
Bibliographie
Index nominum