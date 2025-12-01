Sauvons les appartements de Jacques Prévert et de Boris Vian, menacés aujourd’hui de destruction par des travaux d’agrandissement du Moulin-Rouge (Paris)

[PÉTITION]

« Il faut que cet appartement mythique, ainsi que celui de Boris Vian soit impérativement classé pour le protéger à jamais. » — Patrick Modiano Écrivain Prix Nobel de Littérature

Jacques Prévert, poète incontournable du XXᵉ siècle, a marqué la littérature, le cinéma et l’imaginaire culturel français. Ses mots résonnent encore aujourd’hui dans les écoles, au théâtre, au cinéma, dans la rue et dans nos mémoires.

L’appartement où il a vécu et créé une partie de son œuvre est menacé de disparition par un projet d’agrandissement du Moulin Rouge qui somme sa petite fille, Eugénie Bachelot-Prévert, de quitter les lieux.

Ce lieu emblématique, véritable morceau de notre patrimoine vivant, ne peut finir en tas de gravats, il mérite d’être préservé, protégé et ouvert au public.

Nous demandons la sauvegarde immédiate de l’appartement de Jacques Prévert, via une protection patrimoniale appropriée, sa transformation en musée ou lieu culturel dédié afin de rendre hommage à l’un des plus grands poètes français et de permettre au public de continuer à découvrir son univers.

Nous cherchons à obtenir un réel soutien des autorités publiques pour stopper cette entreprise malheureuse qui s’apprête à sacrifier un joyau de notre Histoire populaire.

S’il vous plaît, signez cette pétition, partagez-la autour de vous pour que triomphe la voix de la raison, la sauvegarde d’un témoignage unique de notre patrimoine littéraire !

https://www.change.org/p/il-faut-sauver-l-appartement-de-jacques-prévert

Plus d'informations…