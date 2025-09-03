Stéphane Bouquet : "On continue ?", par Marielle Macé (en-attendant-nadeau.fr)

Marielle Macé rend hommage à Stéphane Bouquet dans un texte publié sur en-attendant-nadeau.fr…

Stéphane Bouquet : « On continue ? », par Marielle Macé (2 septembre 2025)

Marielle Macé livre, dans un texte fort d’une intimité partagée, un hommage à Stéphane Bouquet. En se glissant au plus près du corps d’une œuvre et des textes, de phrase en phrase, elle témoigne de ce qui demeurera. Rien de moins qu’un millier de « phrases pour la suite ». Un hommage personnel pour un artiste polymorphe.

Pour Alessio Baldini

Stéphane Bouquet vient de mourir, « malgré l’amour » ; l’homme de la vie même, de son élan et de son allégresse ; le garçon plutôt, le toujours jeune homme, épris, aimant, intense et angélique, dont toute l’œuvre était faite pour délicieusement nager et nous faire nager dans le flux désordonné de la vie.

« On commence à écrire, en général, moi en général, en croyant bêtement qu’on voudrait se sauver de la mort, et on découvre qu’on veut se sauver dans la vie, la toucher, s’agiter dans le flux perpétuel de ce mot ».

Depuis que j’ai découvert ses livres et l’ampleur de son œuvre, Stéphane Bouquet m’est devenu indispensable. Le lire, le fréquenter, l’écouter penser, voir son visage et ses gestes me sont devenus indispensables, comme à beaucoup de ses lecteurs et de ses amis. Tous les témoignages d’admiration et d’émotion qui se multiplient à peine une semaine après sa disparition disent à quel point sa poésie constitue une offrande, une salvation. Stéphane Bouquet laisse en effet une œuvre considérable. Plurielle, diffuse et palpitante, riche de près de vingt recueils et traductions. Une œuvre qui offre des expériences de langage d’une profondeur et d’une précision inouïes, pour se rapprocher en parole du courage et de la surprise d’être en vie. Une œuvre qui donne des « phrases pour la suite ».