Prix de la Société des amis de Colette 2025

Prix de la Société des amis de Colette 2026

Le Prix de la Société des amis de Colette, association reconnue d'utilité publique fondée en 1956, a été créé en 2015. Il vise à encourager et favoriser la recherche érudite sur la vie et l’œuvre de Colette en récompensant des travaux innovants portant sur tout ou partie de son œuvre. L’objectif de ce Prix est de contribuer à renouveler l’approche de l’autrice par rapport aux nombreuses études déjà existantes.

Le texte choisi par le jury, réunissant les meilleurs spécialistes de Colette, sera publié dans les Cahiers Colette, publication de référence depuis 1977. Son auteur se verra récompensé d'un chèque de 1.500 euros.

L’Édition 2026

Le Prix de la Société des amis de Colette sera remis le 30 mai 2026, à Saint-Sauveur-en-Puisaye.

Les travaux soumis au jury devront prendre en compte les éditions de référence des textes de Colette (Œuvres en 4 volumes de la Pléiade, Œuvres Complètes « du Centenaire ») et témoigner d’une bonne connaissance des principales études et biographies publiées à ce jour.

Les textes des candidats sont à adresser par courriel à l’adresse contact@amisdecolette.fr ou par courrier à : Société des amis de Colette, 8-10 rue Colette 89520 Saint-Sauveur-en-Puisaye avant le 31 mars 2026.

—

Extraits du règlement

Le prix est ouvert aux articles (entre 30.000 et 50.000 signes), aux extraits de mémoires de master, de thèses de doctorat, aux essais et aux biographies à l’exclusion de tout ouvrage de fiction. Les textes doivent être inédit, et seront écrits en français ou traduits en français (pour les travaux en langue étrangère une traduction intégrale sera fournie par l’auteur et accompagnera l’envoi du document original). Pour les travaux universitaires, la date de soutenance ne doit pas excéder deux ans précédant la date de remise du prix. Les textes seront envoyés par voie électronique (au format pdf) ou en deux exemplaires papier. Un ou plusieurs prix obtenus par ailleurs ne disqualifie pas un travail proposé au prix de la Société des amis de Colette mais les lauréats antérieurs ne pourront se présenter de nouveau. Le jury se réserve le droit, le cas échéant, de ne pas remettre de prix s’il juge que la qualité des textes proposés est insuffisante.

Pour plus de renseignements, veuillez consulter la page consacrée au Prix sur le site de la Société des amis de Colette (https://www.amisdecolette.fr/lassociation/prix-de-la-societe-des-amis-de-colette/), ou envoyez un courriel à l'adresse contact@amisdecolette.fr.

Responsable :

Société des Amis de Colette

Url de référence :

https://www.amisdecolette.fr/lassociation/prix-de-la-societe-des-amis-de-colette/

