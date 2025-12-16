Prix Agrippa d'Aubigné
Publié le par Marc Escola (Source : Julien Goeury)
Le prix de l’Association des Amis d’Agrippa d’Aubigné, doté de 4000 euros, a été décerné le 15 décembre.
Le jury a choisi de récompenser les deux ouvrages suivants :
- Jérémie Foa, Survivre. Une histoire des guerres de religion (Paris, Le Seuil, 2025).
- Jean et Jacques La Taille, Théâtre complet, éd. François Lecercle, Mathilde Bernard, Patrizia de Capitani, Corinne Noirot, Marie Saint-Martin et Ruth Stawartz-Luginbühl (Paris, Classiques Garnier, 2025).