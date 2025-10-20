L'équipe Fabula a la tristesse d'apprendre le décès de Christian Belin, Professeur à l'Université Paul Valéry de Montpellier, survenu le samedi 4 octobre 2025.

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 21 octobre 2025 à 9 h., en la Cathédrale Saint-Castor, Place aux Herbes, Nîmes, France.

Christian Belin est l'auteur d'une thèse de doctorat sous la direction de Jean Lafond : L’Œuvre de Pierre Charron, 1541-1603 : littérature et théologie de Montaigne à Port-Royal, Paris, H. Champion, 1995. Spécialiste de littérature religieuse et spirituelle, on lui dont plusieurs essais : La Conversation intérieure. La Méditation en France au XVIIe siècle, Paris, H. Champion, 2002 ; La méditation au XVIIe siècle : rhétorique, art, spiritualité (dir.), Paris, H. Champion, 2006. Il était Président de la Société des Amis de Bossuet, et membre de l’Académie des sciences et lettres de Montpellier.

—

Voir ses publications…