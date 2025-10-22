Appel à bénévoles pour l’équipe de rédaction de la revue "Analyses"

Appel à bénévoles pour l’équipe de rédaction d’@nalyses

Créée en janvier 2006 au Département de français de l’Université d’Ottawa, @nalyses : revue des littératures franco-canadiennes et québécoise publie des études universitaires qui, par leur problématique ou leur approche, visent à renouveler le discours critique dans le domaine des études littéraires. Alliant les avantages du libre accès avec les exigences scientifiques des revues imprimées, @nalyses répond aux attentes, aux besoins et aux exigences de la recherche en études littéraires en contexte universitaire. Ouverte aux études des corpus franco-canadiens et/ou québécois d’hier à aujourd’hui, la revue ne rejette a priori aucun courant théorique et accueille des dossiers composés d’articles abordant une problématique bien définie.

La revue se prépare à relever de nouveaux défis. Nous sommes donc à la recherche de candidat·e·s pour combler plusieurs postes au sein de l’équipe. Les candidat·e·s doivent envoyer un CV et une brève déclaration d’intérêt et de qualifications à la directrice de la revue, Eftihia Mihelakis (mihelakise@brandonu.ca), d’ici le 20 novembre 2025.

Postes à pourvoir

Directeur·trice·s de la revue (1 ou 2 postes, si en binôme)

Le·a directeur·trice est responsable des tâches essentielles au bon fonctionnement de la revue. Celles-ci incluent le respect du calendrier de production, la supervision de l’évaluation par les pair·e·s des articles soumis et les demandes d’autorisations de droits d’auteur, le suivi et l’approbation des finances de la revue (incluant la rédaction éventuelle de demandes de subventions), la supervision de la publicité et l’organisation des réunions avec le comité de rédaction. Aussi membre de l’équipe de rédaction, le·a directeur·trice est tenu·e de diriger les réunions de l’équipe, d’informer les membres de l’équipe des étapes du calendrier de production, de diriger la vision stratégique de la revue et de maintenir une communication efficace avec les membres du comité éditorial du Centre de recherche sur les francophonies canadiennes (CRCCF). Ce poste peut être occupé en binôme. La ou les personnes à la direction doivent avoir une attache universitaire.

Secrétaire de rédaction (1 poste)

Le·a secrétaire de rédaction supervise le processus de révision et de production de la revue, une fois que les articles sont retenus pour la publication après l’expertise. Cette tâche implique une étroite collaboration avec le·a directeur·trice et le comité éditorial du CRCCF. En tant que membre de l’équipe de rédaction, le·a secrétaire de rédaction est tenu·e d’assister aux réunions de l’équipe, de coordonner la publicité, d’envoyer les invitations aux réunions et de participer aux discussions avec le comité de rédaction de la revue, le cas échéant.

Membres du comité de rédaction (3 postes)

Les membres du comité de rédaction participent à titre consultatif à la vision stratégique et au calendrier de production de la revue. Iels participent aux réunions et évaluent les propositions de dossiers. La ou les personnes membres du CR doivent avoir une attache universitaire.

—

L’entrée en fonction des candidat·e·s est prévue pour le 1er janvier 2026. Les mandats sont, en principe, d’une durée de 3 ans, mais la revue favorise les renouvellements progressifs pour assurer une intégrité des voix au sein de sa composition.

Les candidat·e·s seront des chercheur·euse·s titulaires d’un diplôme d’études supérieures en études littéraires, ou dans un champ connexe (littérature comparée, littératures françaises et/ou francophones, etc.). La ou les personnes candidates doivent avoir une attache universitaire. Un dossier comportant des publications en littérature franco-canadienne et/ou québécoise constituerait un atout. Les candidat·e·s peuvent poser leur candidature à plus d’un poste, mais ne peuvent en occuper qu’un seul s’iels sont sélectionné·e·s.

—

@nalyses : revue de littératures franco-canadienne et québécoise est une revue publiée deux fois par année par le Centre de recherche sur les francophonies canadiennes – Université d’Ottawa et diffusée sur www.Érudit.org. Pour plus d’information, consulter le site web de la revue : https://www.erudit.org/fr/revues/analyses/.