Laboratoires de la création francophone. Écrivain.e.s de Tunisie à l’œuvre (Paris Nanterre)

Laboratoires de la création francophone. Écrivain.e.s de Tunisie à l’œuvre

L’intérêt critique pour les coulisses de l’intimité créatrice concerne habituellement des auteurs et autrices qui ne sont plus de ce monde. On s’emploie à retracer leur processus créateur à partir des traces laissées sous forme d’archives (manuscrits, photographies, enregistrements, vidéo, dessins, etc.). Plus rares sont les critiques qui s’intéressent aux archives du vivant des écrivain.es. Aborder l’activité créatrice au présent, au moment même de son élaboration, en présence de l’écrivain.e, de l’éditeur, du lectorat académique (chercheurs et étudiant.es), tel est le fil conducteur de ce programme d’innovation et de formation pédagogiques. En effet, en partant de la francophonie comme champ disciplinaire et de la littérature tunisienne comme terrain d’investigation et d’expérimentation, des enseignant.es et des étudiant.es de l’Université de Paris Nanterre, de l’Université Paris 8 Des Créations et de l’Université de la Manouba (Faculté des Lettres, des Arts et des Humanités, Tunisie), avec le soutien d’ArTeC, se proposent de mener une enquête in situ sur le processus créatif d’écrivain.es francophones publié.es en Tunisie chez Elyzad. Partenaire international de ce MIP, cette maison d’édition fondée à Tunis en 2005 accepte d’ouvrir, pour la première fois, ses portes afin d’accueillir les étudiant.es de France et de Tunisie et de les accompagner dans les laboratoires de la création littéraire en les mettant en contact avec des autrices et auteurs à l’œuvre.

Après un voyage de formation, qui s’est déroulé à Tunis du 26 au 31 octobre 2025, et un colloque international : Je te nomme Tunisie… Cartographies littéraires : l’espace tunisien chez les écrivain.es de Tunisie, organisé les 29 et 30 octobre 2025 à l’Université de la Manouba (Faculté des Lettres, des Arts et des Humanités), cette journée de restitution permettra d’approfondir les pistes et les perspectives de réflexion.

Cette manifestation, entièrement organisée par les étudiant.es de l’Université Paris Nanterre et de l’Université Paris 8, constitue l’ultime étape de ce module d’innovation pédagogique (MIP), soutenu par ArTeC.

Programme

09h00 : Accueil des participant.es

09h30-10h00 : Discours d’accueil de

Ridha Boulaâbi (Responsable du MIP, co-directeur de l’OEC)

Mounira Chatti (Responsable du MIP, Paris 8 Des Créations)

Matthieu Letourneux (Directeur du CSLF)

Clotilde Thouret (Présidente du conseil académique de l'EUR ArTeC)

Philippe Zard (Responsable Master Lettres)

Farah Zaïm (Directrice du laboratoire ATTC, FLAHIM, Université de la Manouba)

10h-11h00 : Pour une francophonie de terrain. Retour sur le voyage de formation en Tunisie

Animation : Roxane Boetsch, Ansoiphe Mahamoud, Valentin Murat, Baptiste Renaut, Jeanne Serrano, Lili Villeneuve (Master Méthodologie des études littéraires francophones, U. Paris Nanterre & Masters ArTeC et MLCC, U. Paris 8)

Restitution visuelle du voyage de formation

Réalisation : Sara Rodriguez (Master Genre, U. Paris 8)

Intermède 1 : Créations de Samuel Avril, Tom Troberger et Lili Villeneuve (Masters ArTeC et MLCC, U. Paris 8)

11h15-12h : Sophie Bessis : Quelles évolutions de la Tunisie depuis son indépendance en 1956 : histoire, identités, perspectives ?

Animation : Sacha André, Mihail-Lucian Florescu, Angelina Ndala, Amal Oumar, Tom Troberger, Nicolas Villard (Master Méthodologie des études littéraires francophones, U. Paris Nanterre & Master ArTeC, MLCC, U. Paris 8)

Coordination : Mounira Chatti

14h – 15h : Laboratoires de création et d’édition francophones. Rencontre avec Kebir Mustapha Ammi, Sophie Bessis, Élisabeth Daldoul, Azza Filali, Mohamed Harmel.

Animation : Roxane Boetsch, Ysé Fournet Gambotti, Benjamin Frydman, Nabil Haddad, Ansoiphe Mahamoud, Bahia Mghezzi Bakhouche, Maureen Rabian, Jeanne Serrano, Nicolas Villard (Master Méthodologie des études littéraires francophones, Paris Nanterre & Master MLCC Paris 8)

Coordination : Mounira Chatti

Intermède 2 : Créations de Jules Beurrier-Loncan, Sara Rodriguez Santos et Angelo Soto (Masters ArTeC, Genre et MLCC, U. Paris 8)

15h30 – 16h30 : Laboratoires de la recherche francophone. Avec Farouk Bahri, Mounira Chatti, Stefania Cubeddu-Proux, Ahlem Ghayaza, Sarra Khaled, Farah Zaïem

Animation : Jules Beurrier-Loncan, Bénédicte Djue, Valentin Murat, Angelina Ndala, Sara Rodriguez Santos (Master Méthodologie des études littéraires francophones, U. Paris Nanterre & Masters MLCC, Genre, Création littéraire, U. Paris 8)

Coordination : Ridha Boulaâbi

Intermède 3 : Lecture de poèmes d’Ahlem Ghayaza traduits en roumain par Mihail-Lucian Florescu (Master MLCC, U. Paris 8)

16h30 : Bilan et perspectives

Comité d’organisation

Ridha Boulaâbi (Responsable du MIP)

Mounira Chatti (Responsable du MIP)

Étudiant.es Master Paris Nanterre (Méthodologie des études littéraires francophones)

Étudiant.es Masters Paris 8 (ArTeC, MLCC, Genre, Création littéraire)

Élisabeth Daldoul (Partenaire international, Éditions Elyzad-Tunis)

Farah Zaïm (Partenaire international, FLAHIM, U. de la Manouba, Tunis)

Coordination Internationale des Chercheurs sur les Littératures Maghrébines (CICLIM)