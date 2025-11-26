Rencontre avec Martin Suter (Fondation Jan Michalski, Montricher, Suisse VD)

Rencontre avec Martin Suter



L'amour et la fureur

Lundi 26 janvier 2026, 19h00



Jouant de ses talents de piquant chroniqueur des travers de ses contemporain·es, l’écrivain à succès Martin Suter compose avec L’amour et la fureur une double intrigue amoureuse et criminelle à la saveur douce-amère.

Dans l’un de ses biotopes de prédilection qu’est la ville de Zurich, parmi ses bars à cocktails et ses galeries d’art, face à un parterre de personnages de la haute société, campe un jeune couple. Camilla, une comptable trentenaire fatiguée des médiocrités du quotidien quitte son artiste fauché d’amoureux, Noah, pour poursuivre les chimères d’une vie plus ambitieuse. Quand le jeune homme éconduit, prêt à tout pour reconquérir son amour perdu, rencontre Betty, une veuve millionnaire à la santé fragile dont l’ultime but est de venger la mort de son époux, ces deux naufragé·es aux obsessions dévorantes montent une douteuse alliance. Noah accepte contre une jolie fortune de se muer en tueur à gages. Mais lequel de l’amour ou de la fureur rend le plus aveugle ?

Dans ce roman puzzle à suspense, Martin Suter prend un malin plaisir à écorcher vives les apparences, menant ses héro·ïnes de mensonges en trahisons, de jeux de pouvoir en volte-faces sophistiqués. Sous la plume de l’écrivain tout en raffinement mais non moins dénuée d’ironie, les désillusions deviennent mystérieusement délectables.



Biographie

Né en 1948 à Zurich, Martin Suter est écrivain, journaliste et scénariste, ainsi que parolier pour le musicien Stephan Eicher. En 1998, il remporte le Prix du premier roman étranger avec Small World (Christian Bourgois) et a depuis bâti une œuvre romanesque foisonnante, traduite en plus de trente langues et connaissant un succès international. Parmi ses romans comptent Un ami parfait (2002), Le temps, le temps (2013) et Éléphant (2017) aux éditions Christian Bourgois, puis, chez Phébus, Melody (2024) et Allmen et le dernier des Weynfeldt (2025), septième tome d’une série d’enquêtes policières menées par un dandy désargenté. Le 2 janvier 2026 paraît L’amour et la fureur (Phébus) dans une traduction d’Olivier Mannoni.



Modération par Olivier Mannoni

Événement en français