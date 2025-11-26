Lire, écrire, classer. Formes, usages et imaginaires de la bibliographie, XIXe-XXIe s. (Sorbonne nouvelle)

« Lire, écrire, classer : Formes, usages et imaginaires de la bibliographie (XIXe-XXIe siècles) »

Colloque de clôture de l’ANR e-BdF (coord. E. Courant)

28 et 29 janvier 2026

JOUR 1 (Mercredi 28 janvier 2026) – Bibliographie et discours littéraire



9 h. Accueil.



9h30. Mot d’accueil : Christine Noille (CELLF, Sorbonne Université) et al.



9h45. Introduction générale : Elsa Courant (CNRS / CELLF, Sorbonne Université)



10h. Panel 1 : Histoire et littérature au prisme de la Bibliographie de la France. Présidence : Vincent LAISNEY (CSLF, Université Paris Nanterre)

BRAHAMCHA-MARIN Jordi (LASLAR, Université de Caen), « L’année 1833 dans la Bibliographie de la France ».

RIGUET Marine (Univ. de Reims Champagne-Ardenne), « Les réseaux de relations dans la Bibliographie de la France ».

11h15. Panel 2 : Bibliographie, bibliothéconomie et histoire des genres littéraires. Présidence Elsa COURANT (CNRS / CELLF, Sorbonne Université)

GUILLOT Augustin (CRH), « La Bibliographie de la France à l’époque romantique : nouveau régime bibliographique, nouveau régime littéraire ? »

RITZ Olivier (CERILAC, Université Paris-Cité), « Combien de romancières ? La production romanesque féminine pendant la Restauration »

12h15. Pause déjeuner.



14h30. Panel 3 : Imaginaires et poétiques de la bibliographie. Présidence Jean-Marc HOVASSE (CELLF, Sorbonne Université)

DORD-CROUSLE Stéphanie (CNRS / IHRIM, ENS de Lyon), « Les recherches bibliographiques de Flaubert ».

METAYER Guillaume (CNRS / CELLF, Sorbonne université), « Anatole France bibliographe ou la mort de l’auteur ».

SCARLAKEN Justine (Universidad de Oviedo), « Bibliographie fictive et détournement des apparats scientifiques : la poétique subversive de l’intertextualité chez Vila-Matas et Puech ».



JOUR 2 (jeudi 29 janvier 2026) – Le geste bibliographique, de l’écrit à l’ouvrage



9h30. Panel 4 : Enjeux méthodologiques de la bibliographie. Présidence Jordi BRAHAMCHA-MARIN (LASLAR, Université de Caen).

KONDRAT Marie (UNIL, Lausanne) et MANARA Matilde (Università di Catania, Catane), « Devenir corpus : entre théorie et histoire ».

SUKIENNICKA Marta (Université Adam Mickiewicz, Poznan), « Corpus palingénésique : enjeux méthodologiques et potentiel d’analyse ».

10h45. Panel 5 : La bibliographie : recension, reconnaissance, surveillance. Présidence Patricia SOREL (IDHE.S, Université Paris Nanterre).

KOSKAS Mathilde (BNF), « La Bibliographie de la France : une histoire de contrôle ? »

LE DEUFF Olivier (MICA, Université Bordeaux-Montaigne, Institut Universitaire de France), « Bibliographie et identification : quand le bibliographe devient policier ».

12h. Pause déjeuner.



14h30. Panel 6 : La bibliographie, outil philologique. Présidence Isabelle PANTIN (IHMC, ENS-PSL).

BOYER Guillaume (ICP), « Une “méthode de bibliographie locale” ou défense et illustration des fiches séparées ».

QI Yue (Université normale de Chine du Sud), « La Biblioteca Sinica d’Henri Cordier et la réception de “Tsai-tseu chou” en Europe autour de 1900 ».

15h. Pause café



16h. Panel 7 : Pratiques bibliographiques en humanités numériques. Présidence Andrea DEL LUNGO

BERRA Aurélien (ARSCAN, Université Paris Nanterre), DANIEL Florence (CNRS / MSHB), GIOVACCHINI Julie (CNRS / Centre Jean Pépin, PSL), MONJOUR Servanne (CELLF, Sorbonne université), « La révision bibliographique à l’heure de son automatisation numérique : petites mains et grands modèles de langages ».

COTE Christian (MARGE, Université Lyon III) : « Enjeux et limites d’un corpus massif du web littéraire. Bilans et perspectives du corpus LIFRANUM ».

WALTER Richard (CNRS / Thalim, Sorbonne nouvelle), BRAHAMCHA-MARIN Jordi (LASLAR, Université de Caen) et COURANT Elsa (CNRS / CELLF, Sorbonne Université), « La BiblioBase, une édition numérique de la Bibliographie de la France. Enjeux et état des lieux ».

Comité scientifique (par ordre alphabétique)

Jordi Brahamcha-Marin ; Elsa Courant ; Anthony Glinoer ; Marine Le Bail ; Isabelle Pantin ; Marine Riguet.