Journée d’étude agrégative : Alain René Lesage & Claire de Duras (Bordeaux)

Journée d’étude agrégative

Programme agrégation externe de lettres classiques et modernes 2026

Alain René Lesage (1668-1747), Crispin rival de son maître (1707) et Turcaret (1709)

Claire de Duras (1777-1828), Ourika (1823), Édouard (1825), Olivier ou le Secret (1821-1823/1971)

Lundi 1er décembre 2025 – salle I 107

Organisation Élise Pavy-Guilbert et Catherine Ramond

Journée ouverte à toutes et à tous

9h Christelle Bahier-Porte (Université Jean Monnet Saint-Étienne), « “Oublions le passé”. Le temps dans Crispin rival de son maître et Turcaret »

9h40 Discussion et pause

10h Pierre Frantz (Sorbonne Université) « Le cynisme dans Turcaret" »

10h40 Éric Négrel (Université Lumière Lyon 2), « Lesage et les “cochons de la finance” »

11h20 Discussion entre les deux intervenants et questions

12h-14h Déjeuner au restaurant « La Passerelle »

14h Xavier Bourdenet (Université Rennes 2), « À l’hôtel d’Olonne : érotique et politique dans Édouard », étude littéraire p. 125-142.

14h40 Olivier Ritz (Université Paris Cité), « Maximes et sentences dans les trois romans »

15h20 Discussion et questions

16h30 Fin de la journée d’étude

Informations et contacts :

elise.pavy[at]u-bordeaux-montaigne.fr

catherine.ramond[at]u-bordeaux-montaigne.fr

Avec le soutien de l’UFR Humanités et de l’IUF.