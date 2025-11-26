Journée d’étude agrégative : Alain René Lesage & Claire de Duras (Bordeaux)
Journée d’étude agrégative
Programme agrégation externe de lettres classiques et modernes 2026
Alain René Lesage (1668-1747), Crispin rival de son maître (1707) et Turcaret (1709)
Claire de Duras (1777-1828), Ourika (1823), Édouard (1825), Olivier ou le Secret (1821-1823/1971)
Lundi 1er décembre 2025 – salle I 107
Organisation Élise Pavy-Guilbert et Catherine Ramond
Journée ouverte à toutes et à tous
9h Christelle Bahier-Porte (Université Jean Monnet Saint-Étienne), « “Oublions le passé”. Le temps dans Crispin rival de son maître et Turcaret »
9h40 Discussion et pause
10h Pierre Frantz (Sorbonne Université) « Le cynisme dans Turcaret" »
10h40 Éric Négrel (Université Lumière Lyon 2), « Lesage et les “cochons de la finance” »
11h20 Discussion entre les deux intervenants et questions
12h-14h Déjeuner au restaurant « La Passerelle »
14h Xavier Bourdenet (Université Rennes 2), « À l’hôtel d’Olonne : érotique et politique dans Édouard », étude littéraire p. 125-142.
14h40 Olivier Ritz (Université Paris Cité), « Maximes et sentences dans les trois romans »
15h20 Discussion et questions
16h30 Fin de la journée d’étude
—
Informations et contacts :
elise.pavy[at]u-bordeaux-montaigne.fr
catherine.ramond[at]u-bordeaux-montaigne.fr
Avec le soutien de l’UFR Humanités et de l’IUF.