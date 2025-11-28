Humanités dans le texte 2025 (ENS-Harvard & en ligne)

Humanités dans le texte (https://www.ens.psl.eu/actualites/les-humanites-dans-le-texte),

3 décembre 2025, salle Dussane de l’École normale supérieure Paris et par Zoom :

https://cnrs.zoom.us/j/99649822459?pwd=fLdTOMkZXuloiBeQ51L2yGnbfVIlAM.1

Savoirs

10h-11h, « Pline l’Ancien et l’oignon », par Marie-Pascale PAULOT (Lycée Les Francs-Bourgeois La Salle, Paris), Anne VIAL-LOGEAY (Université de Rouen), Brigitte MAIRE (Université de Lausanne), Marie CRONIER (CNRS-Institut de Recherche et d’Histoire des Textes), Jean-Pierre GRELOIS (Orient Méditerranée, Comité français des études byzantines), Jérôme PETIT (Bibliothèque nationale de France), Éléonore CARO (École française d’Extrême-Orient), Clémence PAGNOUX (Musée national d’Histoire naturelle), Manuel GRANDJEAN (Nunc est bibendum)

11h-11h15, « Pline l’Ancien et l’ambre », par Anne VIAL-LOGEAY (Université de Rouen)

11h15-11h30, Pause-café

Pouvoirs

11h30-12h, « L’obélisque de Paris », par Cyprien NOBLE (École normale supérieure, Paris), Elsa ORÉAL (CNRS-École normale supérieure, Paris-AOROC), Antoine-Marie PRÉAUT (Ministère de la Culture)

12h-12h40, « Mamertin et la gigantomachie de Maximien », par Maxime CAMBRELING (Collège Albert Camus, Bayonne), Laurent PERNOT (Académie des Inscriptions et Belles Lettres), Adrien BRESSON (Maison de l’Orient et de la Méditerranée, HISOMA, Lyon), Xabi VERGARA (Collège Edmond de Goncourt, Pulnoy), Vincent DROST (Bibliothèque nationale de France)

12h40-14h, Pause déjeuner

Illusions

14h-14h20, « Sénèque face à Dea Loher : Médée en scène », par Marie SAINT MARTIN (Université Sorbonne Nouvelle), Youn LE GUERN-HERRY (Université Paris Nanterre, HAR)

14h20-15h, « Alexandre ou le faux prophète », par Soraya SCHWENSOW (Université d’Oxford), Eleni FRAGAKI (Université d’Augsbourg), Cristina ALEXANDRESCU (Institut d’archéologie « Vasile Pârvan », Bucarest), Aurel MOTOTOLEA (Musée d’Histoire nationale et d’Archéologie de Constanța), Maxime CAMBRELING (Collège Albert Camus, Bayonne)

15h-15h40, « La tente d’Ion selon Euripide », par Axelle GAYDON (École Normale Supérieure, Paris-AOROC), Consuelo MANETTA (École Normale Supérieure, Pise), Mariachiara GASPARINI (Université d’Oregon), François ORY (CNRS-École Normale Supérieure, Paris-AOROC), Anca DAN (CNRS-École Normale Supérieure, Paris-AOROC).

15h40-16h, Pause-café

16h, ENS-CHS Joint initiative https://greece.chs.harvard.edu/news/call-contributions-humanities-text-ens-chs-joint-initiative

16h-16h15, Welcome remarks

16h15-16h30, « Astragali in Aristotle’s Thought », par Barbara CARÈ (Université de Lausanne)

16h30-16h45, « Callimachus, Hymn 3 : Artemis’ First Hunt », par Lora HOLLAND GOLDTHWAITE (Université de Caroline du Nord à Chapel Hill)

16h45-17h, « George of Pisidia, On Heraclius after returning from Africa and becoming the emperor and against Phocas », par Konstantinos CHRYSSOGELOS, Myrto VEIKOU (Université de Patras)

17h-17h30, « Mapping Herculean Myth via Apollodoros », par Greta HAWES (Université Macquarie, Sydney), Matina PANAGIOTOPOULOU, Nikolaos PAPADIMITRIOU (Musée Canellopoulos, Athènes)

17h30-18h Discussion