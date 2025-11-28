Claude Boyer (1618-1698). Dramaturge, styliste et homme de théâtre (Rouen)

Claude Boyer (1618-1698) dramaturge, styliste et homme de théâtre

23 janvier 2026

Maison de l'Université de Rouen Normandie (3, place Émile Blondel, Mont-Saint-Aignan)

9h Accueil des participants

9h15 Introduction (Caroline Labrune et Anthony Saudrais)



Première session : Claude Boyer contre le canon ? (Présidence : Caroline Labrune)

9h30 Sophie Marchand (Sorbonne Université) : « Boyer et le canon de l’histoire du théâtre : enquête sur une trace mémorielle problématique »

10h Ruoting Ding (Sorbonne Université) : « Policrate et la comédie héroïque »

10h30 Pause



Deuxième session : Dramaturgies boyériennes (Présidence : Anthony Saudrais)

10h45 Hélène Baby (Université Côte d'Azur) : « La Mesnardière et Claude Boyer : le "spectacle généreux" de La Sœur généreuse et de La Porcie romaine »

11h15 Liliane Picciola (Université Paris Nanterre) : « Tyridate : un Héraclius, à fin funeste ? De l’originalité de la tragédie de Boyer »



12h45 Déjeuner (Brasserie Colbert)



Troisième session : Ambiguïtés morales (Présidence : Tony Gheeraert)

14h30 Tristan Alonge (Université de la Réunion / Institut Universitaire de France) : « Le théâtre biblique de Boyer, ou la galanterie sacrifiée »

15h Lucie Péronne (Université de Lille) : « La question éthique dans les pièces romaines de Boyer : le sacrifice de soi »

15h30 Caroline Labrune (Université de Rouen) : « Justifier l’invraisemblable : le mystère Mégabise dans Oropaste, ou Le Faux Tonaxare (1663) »

16h Pause



Quatrième session : Splendeurs et nécessités du spectacle : Boyer auteur de pièces à machines (Présidence : Liliane Picciola)

16h15 Stella Spriet (Université de Saskatchewan, Canada) : « L'épopée homérique revisitée par Durval et Boyer »

16h45 Anthony Saudrais (Université de Rouen / Institut catholique de Vendée) : « Les contraintes dramaturgiques dans le répertoire à machines de Claude Boyer, des Amours de Jupiter et de Sémélé à La Fête de Vénus (1666-1669) »



17h15 Conclusions