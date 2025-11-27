L'animal mythologique dans les arts visuels et poétiques (Nanterre)

L’animal tient une place majeure dans la mythologique antique, et ce dès l’époque archaïque. Il semble ainsi inhérent à la construction poétique ou iconographique d’une imaginaire divin ou héroïque. Que l’on songe aux jeux d’analogie entre protagonistes humains et animaux développés dans les comparaisons homériques, ou aux choix des attributs divins qui s’illustrent tant dans les sources littéraires que figurées jusqu’à l’époque tardo-antique, ou encore aux nombreuses espèces réelles ou fantastiques mises en scène dans les récits mythologiques, ces procédés constituent tant des objets narratifs que des images littéraires et plastiques dont il faut envisager les caractéristiques. Cette journée d’étude a ainsi pour objectif d’interroger les fonctions rhétoriques, symboliques, sémantiques et plastiques des animaux dans l’imaginaire mythologique développé tant dans les productions littéraires grecques et latines que dans les répertoires iconographiques développés en contextes grec, étrusque, italique et romain. Cette question envisagée à l’échelle de deux disciplines artistiques invite ainsi à envisager le dialogue entre les arts ou à montrer à l’inverse la singularité des modes de représentation du motif de l’animal. Protagoniste principal, acolyte signifiant ou élément constitutif du cadre de l’action, l’animal interroge par ses différents statuts et invite à penser le mythe dans une perspective plus globale, mettant en jeu les liens entre le surnaturel et naturel, entre le monde sauvage et l’espace civique, ou entre les différents espaces géographiques de l’oikoumène mythologique.



PROGRAMME



9h30

Accueil café



9h50

Introduction



10h-10h30

Laetitia Phialon (Université de Fribourg/ArScAn UMR-7041) :

“Le « taureau crétois » et le Minotaure : des figures mythiques représentées en Crète minoenne ?”



10h30-11h

Fanny Langlade (Université Toulouse II Jean Jaurès/PLH-EA

4601) : “Le dieu et la bête : l’animal en contexte dionysiaque dans la céramique apulienne “



11h-11h30

Pause café



11h30-12h00

Maud Pfaff (Université de Strasbourg/CARRA-UR 3094) :

“Quand les animaux se figent dans le marbre : le renard de Thèbes et le loup de Pélée dans les Métamorphoses d’Ovide” (Mét. VII, 762-793 et Mét. XI, 349-409)

12h20

Déjeuner



14h30h-15h00

Flore Graciet (Université Paris Nanterre/ArScAn

UMR7041) : ” Voix poétique, voix animale dans la poésie lyrique grecque “



15h-15h30

Hugo Kleiman (Université Paris Nanterre/ArScAn UMR7041):

“L’importance du poisson dans les représentations de Vénus et Éros pêchant”



15h30-16h00

Conclusions et discussion générale