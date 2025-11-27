Éducation et laïcité (Troyes)

L’équipe de recherche SAFE2M du CEREP et l’IUT de Troyes (URCA) organisent le colloque interdisciplinaire

« Éducation et laïcité », le mardi 9 décembre 2025 à l’IUT de Troyes.

Cette journée scientifique réunira chercheur·e·s, enseignant·e·s, acteurs institutionnels et associatifs autour des enjeux contemporains de la laïcité, de la transmission des valeurs républicaines et des innovations pédagogiques. À travers cinq sessions thématiques, un vernissage, puis une table ronde en soirée, l’événement offrira un espace privilégié de réflexion et d’échanges à l’occasion des 120 ans de la loi de 1905.

Découvrir sur Fabula le détail du programme…

L’inscription est libre et gratuite.