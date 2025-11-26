Journée Rabelais. Actualité de la recherche en littérature (BnF, Paris)

La BnF organise une journée d’étude consacrée aux développements les plus récents de la recherche concernant l’oeuvre de Rabelais, et notamment de Pantagruel, ainsi qu’aux riches collections de ses textes conservés à la Réserve des livres rares.

Cette journée réunira les meilleurs spécialistes de Rabelais.

La conférence d’ouverture sera prononcée par Antoine Compagnon, membre de l'Académie française et professeur honoraire au Collège de France.

Le département Littérature et Art de la BnF a conçu cette journée Rabelais dans le but de préparer le programme des agrégations de Lettres 2026 portant sur Pantagruel, mais elle s’adresse plus largement à tous les amateurs de littérature.

Plusieurs visites de la Réserve des livres rares sont prévues pour les personnes intéressées (inscriptions sur place).

—

Programme

9 h - 10 h 30 – Session d’ouverture

Discours de bienvenue

Par Gilles Pécout, président de la BnF

Conférence d’ouverture

Par Antoine Compagnon, Académie française

Rabelais : « art Cabalisticque », œuvre stéganographique

Par Mireille Huchon, Sorbonne université

10 h 45 - 11 h 55 – Session 1 : Rabelais et le livre au XVIe siècle

Des romans de géants : deux séries gargantuines composées entre 1532 et 1535

Par Pascale Mounier, université de Grenoble

Livres imaginaires dans Pantagruel

Par Romain Menini, université Gustave Eiffel

Présentation des premières éditions du Pantagruel

Par Louise Amazan, BnF, Réserve des livres rares

12 h - 12 h 45 – Session 2 : Rabelais et l’histoire

Rabelais et la monarchie française

Par Jean-Marie Le Gall, université Panthéon Sorbonne

Rabelais, les chroniques et l’histoire : au miroir des origines (Pantagruel, 1532-1542)

Par Lionel Piettre, université Aix-Marseille

14 h 30 - 15 h 35 – Session 3 : La réception de Rabelais

« Ung françoys pour lui seul » : de quelques pastiches de Rabelais du XVIe au XXe siècle

Par Anne-Pascale Pouey-Mounou, Sorbonne université

Rabelais médecin dans Pantagruel

Par Claude La Charité, université du Québec à Rimouski

Rabelais de droite, Rabelais de gauche : sur quelques usages politiques de Rabelais au XXe siècle

Par Jean-Charles Monferran, Sorbonne université

15 h 45 - 17 h 30 – Session 4 : L’« histoire horrificque » de Pantagruel

De Rouen à Paris : parcours topographique du Pantagruel de Rabelais

Par Frank Lestringant, Sorbonne université

Entrer en fiction : fécondités du monstre (Pantagruel, chap. 1-2)

Par Myriam Marrache-Gouraud, université de Poitiers

Les engins de Pantagruel

Par Olivier Séguin-Brault, université du Québec à Rimouski

Les rires dans Pantagruel

Par Nicolas Le Cadet, université Rennes 2

—

Pour toute demande d'information, contacter : lla@bnf.fr

—

(Illustr. : L’enfance de Pantagruel XIXe siècle, ca. 1873, par Gustave Doré, Musée d'Art Moderne et Contemporain, Strasbourg )