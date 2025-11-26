Journée Rabelais. Actualité de la recherche en littérature (BnF, Paris)
La BnF organise une journée d’étude consacrée aux développements les plus récents de la recherche concernant l’oeuvre de Rabelais, et notamment de Pantagruel, ainsi qu’aux riches collections de ses textes conservés à la Réserve des livres rares.
Cette journée réunira les meilleurs spécialistes de Rabelais.
La conférence d’ouverture sera prononcée par Antoine Compagnon, membre de l'Académie française et professeur honoraire au Collège de France.
Le département Littérature et Art de la BnF a conçu cette journée Rabelais dans le but de préparer le programme des agrégations de Lettres 2026 portant sur Pantagruel, mais elle s’adresse plus largement à tous les amateurs de littérature.
Plusieurs visites de la Réserve des livres rares sont prévues pour les personnes intéressées (inscriptions sur place).
—
9 h - 10 h 30 – Session d’ouverture
Discours de bienvenue
Par Gilles Pécout, président de la BnF
Conférence d’ouverture
Par Antoine Compagnon, Académie française
Rabelais : « art Cabalisticque », œuvre stéganographique
Par Mireille Huchon, Sorbonne université
10 h 45 - 11 h 55 – Session 1 : Rabelais et le livre au XVIe siècle
Des romans de géants : deux séries gargantuines composées entre 1532 et 1535
Par Pascale Mounier, université de Grenoble
Livres imaginaires dans Pantagruel
Par Romain Menini, université Gustave Eiffel
Présentation des premières éditions du Pantagruel
Par Louise Amazan, BnF, Réserve des livres rares
12 h - 12 h 45 – Session 2 : Rabelais et l’histoire
Rabelais et la monarchie française
Par Jean-Marie Le Gall, université Panthéon Sorbonne
Rabelais, les chroniques et l’histoire : au miroir des origines (Pantagruel, 1532-1542)
Par Lionel Piettre, université Aix-Marseille
14 h 30 - 15 h 35 – Session 3 : La réception de Rabelais
« Ung françoys pour lui seul » : de quelques pastiches de Rabelais du XVIe au XXe siècle
Par Anne-Pascale Pouey-Mounou, Sorbonne université
Rabelais médecin dans Pantagruel
Par Claude La Charité, université du Québec à Rimouski
Rabelais de droite, Rabelais de gauche : sur quelques usages politiques de Rabelais au XXe siècle
Par Jean-Charles Monferran, Sorbonne université
15 h 45 - 17 h 30 – Session 4 : L’« histoire horrificque » de Pantagruel
De Rouen à Paris : parcours topographique du Pantagruel de Rabelais
Par Frank Lestringant, Sorbonne université
Entrer en fiction : fécondités du monstre (Pantagruel, chap. 1-2)
Par Myriam Marrache-Gouraud, université de Poitiers
Les engins de Pantagruel
Par Olivier Séguin-Brault, université du Québec à Rimouski
Les rires dans Pantagruel
Par Nicolas Le Cadet, université Rennes 2
—
Pour toute demande d'information, contacter : lla@bnf.fr
—
(Illustr. : L’enfance de Pantagruel XIXe siècle, ca. 1873, par Gustave Doré, Musée d'Art Moderne et Contemporain, Strasbourg )