Alain E. Andrea, Loïc Céry, Le Liban en archipel. Penser la Relation au pays du Cèdre

Cet essai veut proposer une réflexion approfondie sur la pensée glissantienne de la Relation, appliquée spécifiquement au contexte libanais. Initié à deux voix, le livre se meut en dialogue, puis débouche sur un « nous » pluriel et poétique, incarnant précisément la logique de la Relation conçue par Glissant. L’ouvrage veut contribuer ainsi à une lecture renouvelée du Liban contemporain à travers le prisme de la pensée poétique et critique d’Édouard Glissant.

Aborder le Liban « en archipel » aujourd’hui, dans un Moyen-Orient plus que jamais morcelé et en proie aux embrasements internationaux, c’est refuser les catégories figées qui, trop souvent, l’ont enfermé dans des lectures identitaires, confessionnelles ou géopolitiques. Cette approche puise sa source dans la pensée d’Édouard Glissant, pour qui l’archipel constitue bien plus qu’un ensemble insulaire : il est le modèle de la Relation, de la coexistence des identités multiples et d’une ouverture non totalisante au monde. Le Liban incarne profondément cette structure archipélique. Pays martyrisé par une guerre civile fratricide de 1975 à 1989, puis livré aux visées de mainmises régionales, traumatisé par une grave crise bancaire et par la catastrophe de 2020, le pays ambitionne pourtant un nouvel équilibre potentiel, encore ténu, riche de promesses comme de menaces.

—

Alain E. Andrea est docteur en pharmacie, diplômé de l’Université Saint-Joseph de Beyrouth. Récipiendaire de la prestigieuse bourse Goodman, il mène des travaux de recherche en oncologie et neurosciences à la Faculté de pharmacie de l’Université Laval au Québec. En parallèle à sa carrière scientifique, Alain E. Andrea est également musicologue et critique musical, et co-dirige avec Loïc Céry, la collection « Musicologie » aux Éditions de l’ITM.

Loïc Céry, spécialiste de littérature française et comparée, a créé en 2018 le CIEEG, Centre international d’études Édouard Glissant au sein de l’Institut du Tout-Monde. Spécialiste de Saint-John Perse et d’Édouard Glissant à qui il a consacré de nombreuses études, il a fondé les revues La nouvelle anabase en 2006 chez L’Harmattan et Les Cahiers du Tout-Monde qu’il dirige aux Éditions de l’ITM. www.loiccery.com

—

Voir site des Éditions de l'Institut du Tout-Monde.

L'ouvrage fera l'objet d'une présentation publique au gré d'une conférence-débat qui se tiendra dans le cadre du Prix Sostenuto 2025 en partenariat avec les Éditions de l'Institut du Tout-Monde, lundi 1er décembre 2025, 19h à Paris, Maison de l'Amérique latine. Entrée libre, dans la limite des places disponibles. Lien de confirmation de présence.