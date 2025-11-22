Projets en Sciences des textes anciens : dialogues entre Humanités classiques et numériques (Campus Condorcet, Aubervilliers & en ligne)

Ouverture des inscriptions aux journées d'études sur les projets en humanités classiques et numériques, qui se tiendront à Aubervilliers, au Campus Condorcet, les 27 et 28 janvier 2026. Elles seront accessibles sur inscription uniquement, que ce soit en présence ou à distance.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 18 décembre 2025 sur le site sciences.conf: https://projets-sta.sciencesconf.org/, où ces journées sont présentées, ainsi que le dispositif Antiqui.TXTes qui les porte.