Séminaire IMANIMA de la jeune recherche en animation (Nanterre)

Séminaire IMANIMA de la jeune recherche en animation

Ce séminaire vise à promouvoir le travail de doctorant·es et jeunes docteur·es étudiant le cinéma d’animation, en soulignant à la fois la multiplicité des approches possibles et la diversité de ce champ d’images en termes de circuits de production, de techniques et de propositions esthétiques.

Présentation

Initié par trois jeunes chercheur·es en études cinématographiques, IMANIMA est pensé comme un archipel des recherches francophones sur le cinéma d’animation. Il s’agit de faire un état des lieux de la recherche universitaire autour du cinéma d’animation, mais également de contribuer à nourrir cette production.

Dans ce cadre, IMANIMA lance son premier séminaire de la jeune recherche en animation à la BUFR Philosophie de l’Université de Nanterre. De novembre 2025 à juin 2026, à raison d’une séance par mois le lundi soir de 18h à 19h, plusieurs jeunes chercheur·es se succéderont pour évoquer leur travail en cours. Cette première saison visera à faire l’état des lieux des nouvelles recherches en cours : comment penser l’animation aujourd’hui ? Par quelles approches ? Comment appréhender les nouvelles images ? Comment et pourquoi revenir à des formes ou des films mis de côté jusqu’ici ?

Programme

lundi 17 novembre 2025 de 18h à 19h : État de la recherche et de l’enseignement de l’animation dans les universités françaises, par Elisa Carfantan, Emilien Peillon et Oriane Sidre (comité d’organisation du séminaire)



lundi 1er décembre 2025 de 18h à 19h : « L’imaginaire de l’archive au seuil de la fiction. À propos des Indestructibles de Brad Bird », par Emilien Peillon, doctorant à l’Université de Paris Cité



lundi 19 janvier 2026 de 18h à 19h : « Construire la vocation d’animateur. Ébauche de réflexion sur les trajectoires de carrière dans l’industrie de l’animation japonaise (1956-1973) », par Mathieu Mallard, doctorant à l’Université de Lorraine



lundi 16 février 2026 de 18h à 19h : « Timing, spacing, les écritures du rythme en animation », par Stéphanie Cadoret, docteure et réalisatrice d’animation, affiliée à l’Université de Paris Nanterre



lundi 9 mars 2026 de 18h à 19h : « Les séries animées pour enfants de la SRG SSR, un objet négligé. Enjeux et perspectives à partir du cas Pingu », par Chloé Hofmann, chercheuse post-doc à l’Université de Lausanne



lundi 13 avril 2026 de 18h à 19h : « Le chant des matières : enjeux de caractérisation et de légitimation par le costume dans l’animation en volume », par Orphée Gavoille, docteur et ATER à l’Université de la Sorbonne Nouvelle



lundi 11 mai 2026 de 18h à 19h : « Animer-chercher depuis le noir : vers des couleurs en fabrique », par Emilie Cazimajou, docteure et cinéaste-plasticienne, affiliée à l’Université de Toulouse



lundi 1er juin 2026 de 18h à 19h, « Le cirque Suspendu : dispositif climatique pour un cinéma d’animation météorologique », par Ève Tayac, docteure et cinéaste-plasticienne, affiliée à l’Université de Toulouse



Lieu(x)

Université de Paris Nanterre

Bâtiment Paul Ricoeur (L)

Salle 319, Bibliothèque de l’UFR de philosophie (3ème étage)

Pour suivre l’événement à distance par visio-conférence, merci d’écrire à : contact.imanima@gmail.com