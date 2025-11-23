Colloque international

Juan Larrea desde los márgenes

Salle des actes, Sorbonne Université, les 12 et 13 décembre 2025

Le colloque « Juan Larrea depuis les marges », organisé par Sorbonne Université et par l’Université du Pays Basque (Euskal Herriko Unibertsitatea), propose de revenir sur l’œuvre et la figure de Larrea, depuis les marges plurielles qui étaient les siennes : celles d’une géographie diffractée par sa vie itinérante, celles d’une œuvre avec ses vicissitudes éditoriales, et également celles-là où il se plut à rester, depuis la distance envers ses contemporains, en tissant ses affinités propres. Si sa biographie et son itinéraire sont bien documentés, son œuvre prolifique suscite encore de nombreuses interrogations sur sa conception de la poésie et de l’histoire, son sens de la « razón poética », qui nourrissent sa lecture singulière des œuvres propres et d’autrui.

La langue privilégiée du colloque sera l’espagnol.

Merci de penser à vous inscrire jusqu’au 9 décembre à l’adresse suivante pour les personnes n’ayant pas de carte SU : andrea.martinez_chauvin@sorbonne-universite.fr

—

Vendredi 12 décembre 2025

9h00 | Accueil des participants

9h20 | Mot d’ouverture par Laurence Breysse-Chanet, directrice du CRIMIC.

· 9h30-11h. Acercamiento a la lengua poética. (Modératrice : Laurence Breysse-Chanet)

* Marcos Eymar (Université d’Orléans), « Más allá de Huidobro: Juan Larrea y la tradición del bilingüismo franco-español. »

* Andrea Martínez-Chauvin (Sorbonne-Université), « “Parmi l’aube et le cytise” : materia poética del verso, en los últimos poemas de Larrea, (1928-1932). »

* Karla Segura Pantoja (CY Cergy Paris Université), « El “fenómeno psicohistórico” del surrealismo según Juan Larrea. »

* Discussion

11h | Pause café………………………………………………………………………….

· 11h30-12h30. Prosa visionaria. (Modérateur : Juan José Lanz)

* Carlos Peinado Elliot (Université de Séville), « De la neurosis al apocalipsis: fusión de la forma y lenguaje nuevo en los textos inéditos de Orbe. »

* Benito del Pliego (Appalachian State University), « César y Juan, hijos del trueno: nuevas exploraciones de la figura de Vallejo en la prosa de Larrea. »

* Discussion

12h30 | Pause déjeuner, Club des Enseignants………………………………………………..

· 13h45-14h45. Constelaciones en las vanguardias hispanoamericanas. (Modératrice : Ina Salazar)

* Eugenia Cabral (chercheuse indépendante), « Juan Larrea y las vanguardias hispanoamericanas, en el contexto del SIMPOSIUM CÉSAR VALLEJO (1959) ». (en ligne)

* Jean-Nicolas Jacques (Université de Mayotte), « Juan Larrea et Emilio Adolfo Westphalen : influence poétique, participation à la revue péruvienne Las Moradas et rapport au monde amérindien et préhispanique ».

* Discussion

14h45 | Pause café

15h15-16h15. Conférence (en espagnol). Modératrice : Laurie-Anne Laget

* Gabriele Morelli (Université de Bergame), « Juan Larrea: Le langage de l’âme (correspondencia inédita)».

* Discussion

19h | Dîner du colloque

—

Samedi 13 décembre 2025

· 9h30-11h. Redes, revistas y resonancias de una modernidad. (Modératrice : Andrea Martínez-Chauvin)

* Carlos Fernández López (chercheur indépendant), « Juan Larrea, la revista Cervantes y el gran cambio de César Vallejo. » (en ligne)

* Valentino Gianuzzi (The University of Manchester), « Favorables París Poema, desde la otra orilla. » (en ligne)

* Carlos García (chercheur indépendant), « La cambiante relación entre Juan Larrea y Guillermo de Torre. » (en ligne)

* Discussion

11h | Pause café

· 11h30-13h15. Visión y pensamiento. (Modérateur : Benito del Pliego)

* Guillermo Aguirre (Universidad Internacional de La Rioja), « La tradición del monocromo y el vaciamiento del objeto estético a la luz del ideario de Juan Larrea. »

* José Antonio Sanduvete Chaves (Universidad de Alicante), « Juan Larrea y la visión profética de la hispanidad. »

* Juan José Lanz (Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea), « Juan Larrea y el Guernica. »

* Discussion

* Mot de clôture du colloque

—

