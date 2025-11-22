Relief, vol. 19, n° 2 (2025 ): "Je/ux d’enfants : autobiographie et littérature jeunesse" (dir. Arnaud Genon et Régine Battiston)

Je/ux d’enfants : autobiographie et littérature jeunesse

dirigé par Régine Battiston et Arnaud Genon

L’écriture de soi est-elle conciliable avec la littérature de jeunesse ? La question peut sembler paradoxale, tant l’autobiographie théorisée par Philippe Lejeune a longtemps été pensée pour un public adulte. Peu de textes pour jeunes lecteurs relèvent ainsi du genre au sens strict du terme. Pourtant, la littérature de jeunesse multiplie les formes inspirées des écritures de soi – récits à la première personne, journaux intimes fictifs, romans épistolaires ou faux témoignages – qui visent à instaurer une proximité avec le lecteur. La subjectivité affichée crée une illusion d’authenticité, favorisant identification et empathie, tout en jouant sur les frontières entre fiction et vérité. Le « je » qui s’y exprime ne renvoie pas directement à l’auteur : il met en scène une voix narrative qui rejoue ou déjoue les codes autobiographiques à travers un jeu de masques, de dévoilements et de dissimulations. Ce « je » partiellement ou faussement autobiographique devient alors un outil pour explorer fractures identitaires, tensions culturelles ou blessures intimes, mais aussi pour dire la violence familiale ou sociale et esquisser des parcours de résilience. En ce sens, la fiction autobiographique ouvre un espace de parole et de reconnaissance, tout en initiant les jeunes lecteurs à la complexité du rapport entre mémoire, imagination et vérité de soi.

Sommaire

Éditorial

RÉGINE BATTISTON & ARNAUD GENON , Quand la littérature de jeunesse joue avec l’autobiographie

Articles

KARINE BEAUDOIN, « Effet-personnage » et dispositifs faussement autobiographiques dans la littérature québécoise contemporaine pour les jeunes

ARNAUD GENON, Confesser l’adolescence aux adolescents : la collection « Confessions » des Éditions de La Martinière

NADÈGE LANGBOUR, De l’autre côté des « miroirs d’encre » : jeux de masques et masques du je dans les fictions de Christian Grenier

ROMARIN ARNAUD, Masques et stratégies narratives autodiégétiques dans les romans trans pour adolescents

ANNE-CLAIRE MARPEAU, Du « il/elle » au « je » : quelle voix pour aborder l’inceste dans la littérature de jeunesse ?

DÉBORAH LÉVY-BERTHERAT, La conscience de l’enfant sauvage comme laboratoire de l’écriture de soi : le cas de Victor de l’Aveyron

ANNE SCHNEIDER & STÉPHANIE LEMARCHAND, Géopoétique de l’enfance : l’écriture « autogéobiographique » comme récit de soi

CÉLINE ZAEPFFEL, Construire un « je » dans l’altérité : analyse de récits de voyage coloniaux fictifs pour la jeunesse

JULIETTE MASSART, Le moi et l’autre dans les récits des « enfants-Shoah » pour la jeunesse

HONORINE ROUILLER, Inside the Secret World of Childhood with Les Cahiers d’Esther

À propos des auteurs.

Lire l'ensemble du numéro au format pdf…