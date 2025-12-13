Les périphrases verbales en français (Montpellier)

Les périphrases verbales en français – (In)Stabilité catégorielle et plasticité des usages

Ce colloque s’inscrit dans le cadre de la 10e édition des rencontres scientifiques Montpellier-Sherbrooke, qui se tiendront à l’Université de Montpellier du 3 au 5 juin 2026.

Dans la réflexion sur le changement linguistique, le cas des périphrases verbales fait figure d’exemple prototypique. Meillet fait ainsi de la formation du futur en français par la périphrase infinitif + habeo l’illustration par excellence de la « grammaticalisation », « changement d’un mot en élément grammatical » ([1912] 1921, 133 et 139). Traditionnellement définies comme des « locutions formées d’un verbe, en général à un mode personnel, dont le sens propre est plus ou moins effacé, et d'une forme nominale, participe ou infinitif, d'un autre verbe qui, lui, a gardé tout son sens » (Gougenheim, 1929, I), les périphrases verbales occupent une place importante dans l’étude de la langue française, à la croisée de la morphosyntaxe, de la sémantique et de la diachronie. Comme le montrent Gosselin (2021) et Gosselin et Bertin (2022), ces constructions posent des questions fondamentales sur la frontière entre lexique et grammaire, ainsi que sur les mécanismes de structuration du temps, de l’aspect, de la modalité et de la diathèse. La délimitation de ce domaine pose un certain nombre d’enjeux, qui invitent à repenser la classification des constructions verbales et à interroger la stabilité même des catégories grammaticales.

Longtemps menée dans une perspective philologique, fondée, en linguistique française, par Gougenheim, la recherche sur les périphrases verbales bénéficie aujourd’hui largement des apports des théories de la grammaticalisation (Heine 1993 ; Hopper & Traugott 2003 ; Kronning 2003) ou de la constructionnalisation (Traugott & Trousdale 2013), et des approches relevant des grammaires fonctionnelles (François 2003 ; Gosselin 2021, 98 et sq.). Ces travaux fournissent un cadre d’analyse pour cerner la transition progressive de verbes dits « pleins » vers des marqueurs grammaticaux, ainsi que la variation des degrés d’auxiliarité.

Au-delà des questions théoriques ayant trait à la catégorisation des périphrases et leur place au sein du système verbal, le colloque sera l’occasion d’aborder plusieurs axes thématiques, dont l’étude des phénomènes diachroniques aussi bien en termes d’innovation que d’obsolescence, l’analyse de la variation diatopique et diastratique dans les usages, le croisement de ces perspectives (Dostie 2021, 2025), ainsi que la caractérisation des constructions périphrastiques du français dans une perspective typologique et contrastive. Seront également à l’étude les problématiques relatives aux contraintes lexico-grammaticales (Mooney 2020) et aux variations inter-linguales qui pèsent sur l’acquisition des périphrases verbales en français dans les contextes multilingues (Bassano et al. 2004).

Les communications proposées pourront concerner en particulier :

· la catégorisation des périphrases verbales ;

· la variation diachronique et diatopique dans leur usage ;

· l’acquisition/apprentissage, morphologique et sémantique, des périphrases verbales ;

· le transfert inter-linguistique et le contact linguistique impliquant les périphrases verbales ;

· les apports et impacts de l’Intelligence Artificielle sur la connaissance et la standardisation des périphrases verbales.

—

—

—

—

—

