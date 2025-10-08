Stéphanie Parmentier, Quand l'IA tue la littérature

Qui aurait pensé qu’un jour les intelligences artificielles génératives rédigeraient, corrigeraient et seraient publiées ? Que vaut une littérature née sous IA ? Et que devient notre imaginaire sous leur influence ? Quels bouleversements sont à prévoir dans le monde de la littérature dans les années, ou les mois, à venir ?

De l’émergence de l’auteur-prompteur aux métamorphoses du rôle des éditeurs, des libraires et des lecteurs, Stéphanie Parmentier examine avec acuité la place qu’occupent dans le domaine littéraire ces nouvelles marchandes de prose que sont les IA.

Lire un extrait…

—

On peut lire sur en-attendant-nadeau.fr un article de Laurent Jenny sur cet ouvrage…

—

Sommaire

I Les révélations de l'intelligence artificielle

1.1 Le chemin de l’IA

1.2 La machine à texte générative

1.3 Génération par l’IA de l’auteur-prompteur-amendeur

II Les robots conversationnels et les illusions écrites

2.1 La littérature « ChatGPTisée » ?

2.2 Ma muse, Ô mon IA

3.3 Aïe, aïe, l’IA

III De la littérature à la littérIAture

3.1 L’IA ou les invisibles collaborateurs de l’éditeur

3.2 Les gens de lettres au temps des géants du net

3.3 De nouveaux publics ou la vigilance des « lecteurs-scan ».

—

Chargée d’enseignement à Aix-Marseille Université, docteure en littérature française et professeure documentaliste, Stéphanie Parmentier a notamment publié Du compte d’auteur à l’autoédition numérique (Presses universitaires de Rennes, 2022).