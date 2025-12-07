Jean-Pascal Anfray, Leibniz. Temps, nécessité, conscience

Le présent ouvrage étudie trois thèmes sur lesquels Leibniz a apporté une contribution aussi importante que singulière et difficile : la nécessité et la possibilité, le temps et la conscience. Les questions liées au premier thème relèvent de la métaphysique des modalités : tout ce qui existe est-il nécessaire ? En quoi les mondes possibles consistent-ils ? Ou encore, en quel sens Dieu est-il le fondement des vérités sur le possible et le nécessaire ? Le second groupe de questions touche à la nature et à la réalité du temps et de la durée, en relation avec la monadologie leibnizienne : quel rapport entre les monades et le temps ? Comment comprendre leur persistance à travers le changement ? Comment expliquer la direction du temps ? On aborde enfin la conception leibnizienne de l’esprit humain et particulièrement le problème de la conscience.

Sur chacune de ces questions, l’analyse de la pensée de Leibniz s’enrichit de la confrontation avec le contexte dans lequel elle s’élabore – la scolastique jésuite, la pensée de Hobbes ou encore de Spinoza – aussi bien qu’avec la métaphysique contemporaine, en particulier celle de David Lewis.

Jean-Pascal Anfray est maître de conférences à l’École normale supérieure PSL, habilité à diriger des recherches, membre de la « République des savoirs : Lettres, Sciences, Philosophie » (UMR 8241). Historien de la philosophie du XVIIe siècle, de la scolastique jésuite à Leibniz, il a traduit et commenté la correspondance de Descartes avec Henry More.

