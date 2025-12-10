Roberta De Felici

J.-H. Rosny Aîné et le roman des « âges farouches »

Paris, Classiques Garnier, coll. « Études romantiques et dix-neuviémistes », n° 149, 2025.

J.-H. Rosny Aîné puisa les formes et les contenus de ses romans préhistoriques aux modes esthétiques (naturalisme, impressionnisme) et aux doctrines scientifiques (préhistoire), philosophiques (évolutionnisme) et idéologiques (progrès) du XIXe siècle. Creuset de ses savoirs, le roman des "âges farouches" traduit l’esprit d’une époque de transition.

Existe également en version reliée - EAN 9782406190301 - au prix de 95 EUR.