Agenda
Événements & colloques
Réactualiser l'aliénation : perspectives interdisciplinaires (Saint-Étienne, Université Jean Monnet)

Réactualiser l'aliénation : perspectives interdisciplinaires (Saint-Étienne, Université Jean Monnet)

Publié le par Mihai Duma (Source : Camille Signes)

« Réactualiser l’aliénation : perspectives interdisciplinaires »

Colloque interdisciplinaire dans le cadre du laboratoire junior ANCOLI

Saint-Étienne, Université Jean Monnet (bât. M, M001)

11 et 12 décembre 2025

Créé au printemps 2024, en réponse à un appel à projets lancé par la commission recherche de l'Université Jean Monnet Saint-Étienne, le laboratoire junior ANCOLI (Aliénation(s) et Norme(s) : Croisement d’Outils Littéraires et Interdisciplinaires), mène des activités de recherche autour du concept d’aliénation et des phénomènes qu'il permet de penser.

Comité organisateur

Ian Byrd (IHRIM)
Théo Favre Rochex (HIPHIMO)
Nina Lutz (IHRIM)
Medrar Sallem-Âati (ECLLA)
Camille Signes (IHRIM)

Comité scientifique

Jean-Christophe Angaut (ENS Lyon, Triangle) 
Aude Laferrière (UJM, ECLLA) 
Samuel Lézé (ENS Lyon, IHRIM)
Frédéric Monferrand (Paris 1, ISJPS)
Jean-Marie Roulin (UJM, IHRIM)
Stéphanie Roza (ENS Lyon, Triangle)

Programme

Jeudi 11 décembre

10h30 : Mots d'ouverture 

10h45-11h50 : PANEL 1 ∣ Aliénation et pensée hégélienne -- Jean-Christophe Angaut (ENS, Triangle)

Gian Marco Galasso (Université Paris I Sorbonne, HIPHIMO) : "Aliénation et seconde nature chez Hegel. La populace comme forme extrême de perte du sentiment du droit"
Dylan Guével (EHESS, Lier-Fyt) : "Folie et aliénation : deux phénomènes qui convergent ? Une lecture des délires paranoïaques au prisme de Hegel"

11h50-12h55 : PANEL 2 ∣ Travail, souffrance et aliénation -- Stéphanie Roza (CNRS/ENS de Lyon) 

Jérémy Ollivier (Université de Poitiers, MAPP) : "Plus rien à faire là : aliénation, souffrance spatiale et résistances"
Raphaëlle Cologon (EHESS, CESPRA) : "Une emprise volontaire : mécanismes et formes de l’aliénation dans le travail des livreurs de plateforme"

13h-14h30 : Pause déjeuner 

14h30-16h05 : PANEL 3 ∣ Figures de l’aliéné·e entre discours et représentations -- Théo Favre Rochex (Université Paris I Sorbonne, HIPHIMO)

Virginia Iglesias (Université de Grenade, HUM733) : "Folie paternelle et aliénation psychique : lecture autofictionnelle de Chahdortt Djavann"
Eva Smrekar (Université Paris 8, LLCP) : "Hystérie, dépossession et aveu sexuel : les stratégies de disqualification politique des femmes"
Gaëlle Ferreira (Université Clermont Auvergne, IHRIM) : "The Illustrated Police News : image de l’aliéné dans la presse à scandale londonienne"

16h05-16h25 : Pause café

16h25-17h30 : PANEL 4 ∣ Aliénations et (dé)colonialisme -- Camille Signes (UJM, IHRIM Lyon 2)

Chama Elazouzi (Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès) : "Aliénation linguistique postcoloniale et dépossession identitaire : le cas des langues dominées"
Aymen Tahin (Université Paris I Sorbonne, HIPHIMO) : "(Dé-)possessions Arabes. Éléments pour une restitution de l’histoire artistique"

Vendredi 12 décembre

09h30-11h05 : PANEL 5 ∣ Aliénation sociale et psychique -- Aude Laferrière (UJM, ECLLA)

Manola Antonioli (CNRS, Laboratoire Architecture et Anthropologie UMR 7218 LAVUE) : "Aliénation sociale et psychique : Tosquelles, Oury et Guattari, une clinique institutionnelle et politique"
Fabio Marcodoppido (Université Paris Cité, Laboratoire de Changement Social et Politique) : "Histoire et transformations du dualisme social/mental dans le concept d’aliénation"
Christine Noël-Lemaitre (Aix-Marseille Université, Laboratoire de théorie du droit EA 892) : "L’aliénation : un concept pertinent pour penser les maladies chroniques ? Le cas de l’EM/SFC"

11h05-11h25 : Pause café 

11h25-12h30 : PANEL 6 ∣Lectures intersectionnelles de l’aliénation -- Medrar Sallem-Âati (UJM, ECCLA)

David Rioton (Université de Strasbourg, chercheur indépendant) : "Traduire pour se désaliéner : une lecture militante de Carpenter, au service des écologies queer"
Rama Mawada Zid (Université Clermont-Auvergne, CELIS) : "Penser et écrire l’aliénation dans la poésie féministe espagnole et catalane du XXème siècle"

12h30-14h00 : Pause déjeuner 

14h00-15h35 : PANEL 7 ∣ Expérience esthétique et aliénation -- Nina Lutz (UJM, IHRIM)

Ying-Chun Huang (Université Paris I Sorbonne, Institut ACTE) : "L’œil non-humain dans l’image contemporaine : de l’aliénation perceptive à la ré-aliénation artistique"
Valentin Debatisse (Université Clermont Auvergne, PHIER et Université de Bourgogne-Europe) : "Vol au-dessus d’un nid d’aliénés. Comment rester soi-même quand tout est déjà perdu ?"
Thomas Bertolini (Université de Liège, UR MéThéor) : "Dialectique de l’aliénation dans la figure du génie : Kant et Deleuze"

15h35-15h50 : Clôture du colloque