Réactualiser l'aliénation : perspectives interdisciplinaires (Saint-Étienne, Université Jean Monnet)

« Réactualiser l’aliénation : perspectives interdisciplinaires »

Colloque interdisciplinaire dans le cadre du laboratoire junior ANCOLI

Saint-Étienne, Université Jean Monnet (bât. M, M001)

11 et 12 décembre 2025

Créé au printemps 2024, en réponse à un appel à projets lancé par la commission recherche de l'Université Jean Monnet Saint-Étienne, le laboratoire junior ANCOLI (Aliénation(s) et Norme(s) : Croisement d’Outils Littéraires et Interdisciplinaires), mène des activités de recherche autour du concept d’aliénation et des phénomènes qu'il permet de penser.

—

Comité organisateur

Ian Byrd (IHRIM)

Théo Favre Rochex (HIPHIMO)

Nina Lutz (IHRIM)

Medrar Sallem-Âati (ECLLA)

Camille Signes (IHRIM)

Comité scientifique

Jean-Christophe Angaut (ENS Lyon, Triangle)

Aude Laferrière (UJM, ECLLA)

Samuel Lézé (ENS Lyon, IHRIM)

Frédéric Monferrand (Paris 1, ISJPS)

Jean-Marie Roulin (UJM, IHRIM)

Stéphanie Roza (ENS Lyon, Triangle)

—

Programme

Jeudi 11 décembre

10h30 : Mots d'ouverture

10h45-11h50 : PANEL 1 ∣ Aliénation et pensée hégélienne -- Jean-Christophe Angaut (ENS, Triangle)

Gian Marco Galasso (Université Paris I Sorbonne, HIPHIMO) : "Aliénation et seconde nature chez Hegel. La populace comme forme extrême de perte du sentiment du droit"

Dylan Guével (EHESS, Lier-Fyt) : "Folie et aliénation : deux phénomènes qui convergent ? Une lecture des délires paranoïaques au prisme de Hegel"

11h50-12h55 : PANEL 2 ∣ Travail, souffrance et aliénation -- Stéphanie Roza (CNRS/ENS de Lyon)

Jérémy Ollivier (Université de Poitiers, MAPP) : "Plus rien à faire là : aliénation, souffrance spatiale et résistances"

Raphaëlle Cologon (EHESS, CESPRA) : "Une emprise volontaire : mécanismes et formes de l’aliénation dans le travail des livreurs de plateforme"

13h-14h30 : Pause déjeuner

14h30-16h05 : PANEL 3 ∣ Figures de l’aliéné·e entre discours et représentations -- Théo Favre Rochex (Université Paris I Sorbonne, HIPHIMO)

Virginia Iglesias (Université de Grenade, HUM733) : "Folie paternelle et aliénation psychique : lecture autofictionnelle de Chahdortt Djavann"

Eva Smrekar (Université Paris 8, LLCP) : "Hystérie, dépossession et aveu sexuel : les stratégies de disqualification politique des femmes"

Gaëlle Ferreira (Université Clermont Auvergne, IHRIM) : "The Illustrated Police News : image de l’aliéné dans la presse à scandale londonienne"

16h05-16h25 : Pause café

16h25-17h30 : PANEL 4 ∣ Aliénations et (dé)colonialisme -- Camille Signes (UJM, IHRIM Lyon 2)

Chama Elazouzi (Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès) : "Aliénation linguistique postcoloniale et dépossession identitaire : le cas des langues dominées"

Aymen Tahin (Université Paris I Sorbonne, HIPHIMO) : "(Dé-)possessions Arabes. Éléments pour une restitution de l’histoire artistique"

Vendredi 12 décembre

09h30-11h05 : PANEL 5 ∣ Aliénation sociale et psychique -- Aude Laferrière (UJM, ECLLA)

Manola Antonioli (CNRS, Laboratoire Architecture et Anthropologie UMR 7218 LAVUE) : "Aliénation sociale et psychique : Tosquelles, Oury et Guattari, une clinique institutionnelle et politique"

Fabio Marcodoppido (Université Paris Cité, Laboratoire de Changement Social et Politique) : "Histoire et transformations du dualisme social/mental dans le concept d’aliénation"

Christine Noël-Lemaitre (Aix-Marseille Université, Laboratoire de théorie du droit EA 892) : "L’aliénation : un concept pertinent pour penser les maladies chroniques ? Le cas de l’EM/SFC"

11h05-11h25 : Pause café

11h25-12h30 : PANEL 6 ∣Lectures intersectionnelles de l’aliénation -- Medrar Sallem-Âati (UJM, ECCLA)

David Rioton (Université de Strasbourg, chercheur indépendant) : "Traduire pour se désaliéner : une lecture militante de Carpenter, au service des écologies queer"

Rama Mawada Zid (Université Clermont-Auvergne, CELIS) : "Penser et écrire l’aliénation dans la poésie féministe espagnole et catalane du XXème siècle"

12h30-14h00 : Pause déjeuner

14h00-15h35 : PANEL 7 ∣ Expérience esthétique et aliénation -- Nina Lutz (UJM, IHRIM)

Ying-Chun Huang (Université Paris I Sorbonne, Institut ACTE) : "L’œil non-humain dans l’image contemporaine : de l’aliénation perceptive à la ré-aliénation artistique"

Valentin Debatisse (Université Clermont Auvergne, PHIER et Université de Bourgogne-Europe) : "Vol au-dessus d’un nid d’aliénés. Comment rester soi-même quand tout est déjà perdu ?"

Thomas Bertolini (Université de Liège, UR MéThéor) : "Dialectique de l’aliénation dans la figure du génie : Kant et Deleuze"

15h35-15h50 : Clôture du colloque