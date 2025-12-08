Séminaire "Pourquoi écrire la musique ?" (IRCAM, Paris)
Ce séminaire donne la parole à des compositeurs, interprètes et philosophes qui accordent à l’écriture musicale une capacité critique, philosophique, esthétique au-delà de son seul usage fonctionnel. En offrant un large panel des pratiques compositionnelles contemporaines, il s’adresse autant au grand public qu’aux artistes et chercheurs qui développent, depuis d’autres disciplines, un rapport privilégié avec la musique. Ce séminaire s’attache à explorer ce que l’écrit peut avoir d’irréductible dans la création musicale : un rapport particulier au temps, un rapport particulier à la technologie et un rapport particulier à l’espace sonore.
Séminaire coorganisé par le laboratoire STMS (Ircam – CNRS – Sorbonne Université – Ministère de la culture) en partenariat avec le CIPh (Collège International de Philosophie). Soutenu par le CREAA, Institut thématique interdisciplinaire, Université de Strasbourg.
Détail des prochaines séances :
Mardi 9 décembre 2025 : Écrire la transmédialité
David Christoffel, Frédéric Mathevet
Mercredi 7 janvier 2026 : Écrire comme le vivant
Jean-Luc Hervé, Bernard de Vienne
Jeudi 12 février 2026 : Écrire la complexité
Carmine-Emanuele Cella, Mathieu Langer
Mardi 24 mars 2026 : Écrire l’espace
Pierre Couprie, Isabelle Viaud-Delmon
Jeudi 2 avril 2026 : Écrire le geste
Clara Iannotta, Martin Kaltenecker
Mercredi 6 mai 2026 : Écrire le dispositif
Pascal Decroupet, Philippe Leroux