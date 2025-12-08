Séminaire "Pourquoi écrire la musique ?" (IRCAM, Paris)

Séminaire « Pourquoi écrire la musique ? », IRCAM, Salle Stravinsky

Ce séminaire donne la parole à des compositeurs, interprètes et philosophes qui accordent à l’écriture musicale une capacité critique, philosophique, esthétique au-delà de son seul usage fonctionnel. En offrant un large panel des pratiques compositionnelles contemporaines, il s’adresse autant au grand public qu’aux artistes et chercheurs qui développent, depuis d’autres disciplines, un rapport privilégié avec la musique. Ce séminaire s’attache à explorer ce que l’écrit peut avoir d’irréductible dans la création musicale : un rapport particulier au temps, un rapport particulier à la technologie et un rapport particulier à l’espace sonore.

Séminaire coorganisé par le laboratoire STMS (Ircam – CNRS – Sorbonne Université – Ministère de la culture) en partenariat avec le CIPh (Collège International de Philosophie). Soutenu par le CREAA, Institut thématique interdisciplinaire, Université de Strasbourg.

Détail des prochaines séances :

Mardi 9 décembre 2025 : Écrire la transmédialité

David Christoffel, Frédéric Mathevet

Mercredi 7 janvier 2026 : Écrire comme le vivant

Jean-Luc Hervé, Bernard de Vienne

Jeudi 12 février 2026 : Écrire la complexité

Carmine-Emanuele Cella, Mathieu Langer

Mardi 24 mars 2026 : Écrire l’espace

Pierre Couprie, Isabelle Viaud-Delmon

Jeudi 2 avril 2026 : Écrire le geste

Clara Iannotta, Martin Kaltenecker

Mercredi 6 mai 2026 : Écrire le dispositif

Pascal Decroupet, Philippe Leroux