"Point de vue empathique et identification fictionnelle à un animal non-humain : de quelques procédés d’écriture dans la littérature française contemporaine". Conf. de Sophie Milcent-Lawson (Lausanne)

Conférence de Sophie Milcent-Lawson intitulée

« Point de vue empathique et identification fictionnelle à un animal non-humain :

de quelques procédés d’écriture dans la littérature française contemporaine ».

Le 16 décembre 2025, de 14h15 à 16h

Université de Lausanne, bâtiment Anthropole, salle 3068

Dans le cadre du séminaire de Master intitulé « S’identifier à un animal (fictionnel) : littérature, théâtre, jeu vidéo » donné par Romain Bionda

Approche linguistique et stylistique

Nous nous proposons de réfléchir aux modalités narratives, énonciatives et linguistiques qui construisent textuellement les conditions de possibilité d’une projection empathique dans le vécu d’un animal. On distinguera d’abord la composante que nous avons appelée « zoophénoménologique » (Milcent-Lawson, 2020) et qui consiste à imaginer les sensations, la vision du monde rapportée à un autre système cognitif et une autre corporéité que les nôtres (changement d’échelle, appareil sensori-moteur autre etc.) et analyserons dès lors comment certaines « séquences zoocentrées » (Milcent-Lawson, 2019) procèdent à une sortie de l’anthroporéglage narratif (Krol, 2017). [1. S’imaginer dans la peau d’un animal]

Dans un second temps, on se penchera sur les séquences narratives qui s’efforce d’imaginer la vie intérieure d’un animal autre qu’humain, et de faire partager ses pensées, ses émotions, de suivre le flux de ses contenus mentaux. [2. S’imaginer dans la tête d’un animal].

Pour finir, on examinera le tournant éthique pris par ces invitations à une identification fictionnelle avec un animal autre qu'humain en tentant de cartographier la distinction possible entre récit empathique et récit empathisant, dans des textes qui prennent pour enjeux la condition animale et entendent rendre compte de la souffrance qui leur est infligée par les humains dans nos sociétés contemporaines.

Le cadre de l’analyse sera l’approche stylistique. Le corpus d’extraits sera emprunté à des œuvres narratives de langue française modernes et contemporaines (XXe-XXIe siècle).