"Écritures du contemporain : dramaturgies partagées avec le milieu du soin". Dialogue avec Pauline Bouchet (Montpellier)

Écritures du contemporain : dramaturgies partagées avec le milieu du soin

Dialogue avec Pauline Bouchet (maîtresse de conférences en Études théâtrales).

Répondante, Sandrine Le Pors (professeure des universités en Études théâtrales)

L’échange portera sur les dramaturgies contemporaines mises en relation avec le milieu du soin. Dans ce cadre, nous reviendrons sur les interactions entre théâtre et humanités médicales et sur les façons dont notre invitée les met en pratique dans sa recherche. Cette rencontre sera précédée, le 18 au soir (19h30) par une mise en scène de Claire Engel de Depuis mon corps chaud de Gwendoline Soublin à La Baignoire (Lieu des écritures contemporaines à Montpellier).

Présentation de l’invitée : Pauline Bouchet, maîtresse de conférences en Études théâtrales à l’université Grenoble-Alpes, spécialiste de dramaturgies contemporaines (Québec, France, Europe) et responsable d’un programme de recherche « Arts-Santé », s’intéresse aux liens entre milieu du soin et milieu du théâtre dans des projets de « dramaturgie partagée » entre soignants et auteurs dramatiques. Elle organise par ailleurs des résidences de recherche-création et de recherche-action autour de la représentation du monde médical.

Écritures du contemporain est un cycle de rencontres autour des dramaturgies contemporaines adossé au programme « Corps, textes, images, sons et objets en jeu » au sein du laboratoire du RIRRA 21 de l’université de Montpellier Paul-Valéry.