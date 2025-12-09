Journée d'Agrégation sur les Poésies d'Antoinette Deshoulières (Lille)

Rencontre Agrégation organisée par Sophie Hache et Charles-Olivier Stiker-Métral

Poésies de Deshoulières

Vendredi 16 janvier 2026

Université de Lille,

Campus Pont-de-Bois,

Maison de la recherche, Salle F0.13

9h30 Accueil des participants

10h Pauline Odeurs, « Le double héritage du style marotique et du vieux langage dans la poésie d’Antoinette Deshoulières »

10h45 Stéphane Macé, « L'atelier galant : quelques réflexions sur le travail du vers chez Mme Deshoulières »

11h30 Damien Fortin, « Antoinette Deshoulières et Jean de Hénault »

Pause

13h30 Myriam Bernier, « « Féminisme et critique de la religion chez Antoinette Deshoulières »

14h15 Madeleine Savart, « Géographies réelle et imaginaire dans les Poésies de Deshoulières ».