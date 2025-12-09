Journée d'Agrégation sur les Poésies d'Antoinette Deshoulières (Lille)
Publié le par Marc Escola (Source : Charles-Olivier Stiker-Métral)
Rencontre Agrégation organisée par Sophie Hache et Charles-Olivier Stiker-Métral
Poésies de Deshoulières
Vendredi 16 janvier 2026
Université de Lille,
Campus Pont-de-Bois,
Maison de la recherche, Salle F0.13
—
9h30 Accueil des participants
10h Pauline Odeurs, « Le double héritage du style marotique et du vieux langage dans la poésie d’Antoinette Deshoulières »
10h45 Stéphane Macé, « L'atelier galant : quelques réflexions sur le travail du vers chez Mme Deshoulières »
11h30 Damien Fortin, « Antoinette Deshoulières et Jean de Hénault »
Pause
13h30 Myriam Bernier, « « Féminisme et critique de la religion chez Antoinette Deshoulières »
14h15 Madeleine Savart, « Géographies réelle et imaginaire dans les Poésies de Deshoulières ».