Aimé Césaire. Poésie et engagement - 1935-1956 (ENS Paris)

Lors de cette journée exceptionnelle seront évoquées des thématiques telles que la question de la traduction et de la circulation de la poésie de Césaire, sa poétique, sa mystique et l’évolution de ses positions politiques ainsi que son rôle historique dans les mouvements afrodescendants. La place des femmes à l’avant-garde de la négritude sera également abordée à travers la figure des sœurs Nardal et de Suzanne Césaire.

Le poète Nimrod proposera des extraits de « Babel Babylone », écrit en hommage à la poésie de son aîné. L’actualité et la puissance du verbe césairien seront mises en lumière par les lectures des étudiants de l’association Africana-ENS.

Aimé Césaire, figure majeure de la poésie du 20ème siècle, dédicaça plusieurs de ses livres à la Bibliothèque de l’École Normale Supérieure - à commencer par le si fameux Cahier d’un retour au pays natal qu’il y écrivit de 1935 à 1939. En 1961, il publie Cadastre et en donne un exemplaire à l’établissement, signant : « Pour la Bibliothèque de l'École, fidèlement. Un archicube étranger». Cet oxymore existentiel que propose Césaire pour se définir est une formule d’une puissante lucidité autobiographique, saisissant la réalité/dualité de sa réussite et la voix singulière dans laquelle il s’inscrit dès ses années de jeunesse.

Une exposition est organisée dans la salle historique de la bibliothèque, « sur les bancs de laquelle ce livre fut en partie écrit», construite autour du Cahier et autour des réseaux qui se formèrent rapidement après sa parution et qui se renforcèrent dans l’exil, en évoquant les influences réciproques des artistes, poètes et plasticiens, leurs prises de positions et questionnements qui restent d’une grande actualité. Le Cahier suscite l’admiration immédiate d’André Breton. Il est traduit en espagnol par Lydia Cabrera et publié à Cuba en 1944, accompagné de gravures de Wifredo Lam dans une version restée emblématique.

Découvrir sur Fabula le détail du programme…