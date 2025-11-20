Se projeter dans l'espace (Université de Lorraine, Nancy)

Se projeter dans l'espace

Ce colloque sera l’occasion pour les jeunes chercheur.euse.s de réfléchir ensemble aux interactions symboliques entre les individus, les sociétés et l’espace géographique et aux représentations qui y sont associées, dans une orientation résolument interdisciplinaire. Les échanges en marge du colloque seront l’occasion de décloisonner des concepts souvent enfermés dans les “frontières” disciplinaires.

Programme



Jeudi 11 décembre 2025



9h – 9h20 : Accueil

9h20-9h50 - Mots d’introduction

9h50-11h00 : Premier panel « Espaces et savoirs »

Claire Absil : « Comment décrire le paysage alpin au XVIe siècle »

Andréanne Martel et Sarah Filliatreau : « Imagines Antiquitatis, réception et assimilation d’un héritage antique dans la construction du territoire national »

11h00-11h20 - Pause

11h20 – 12h30 : Deuxième panel « Animer les ruines »

Camille Leprince : « Subjective representations of a war landscape, a focus on emerging Ukrainian women photographers »

Anastasia Marchal : « Habiter un paysage en ruines dans Voyage en Italie de Roberto Rossellini »

Pause prandiale 12h10-14h

14h – 15h10 : Troisième panel « Espaces figés, espaces en mouvement »

Sara Zemouli : « Le jeu qui crée le territoire »

Myriam Bouabid « Habiter l’espace “depuis en dessous”, reconfigurer les catégories spatiales à partir du corps figé »



15h10-15h30 - Pause



15h30 – 16h40: Quatrième panel « Le désert américain : un imaginaire esthétique »

Chloé Richier : « Écritures écogothiques du désert du sud-ouest américain dans les oeuvres de Leslie Marmon Silko et C. Pam Zhang »

Auxence Robert : « Traversée des États-Unis en ruine, seuils, frontières et paysages vidéoludiques dans The Last of Us et Cyberpunk 2077 »

Vendredi 12 décembre

9h00 – 10h10 : Cinquième panel « Paysages métropolitains »

Axel Schneider : « La métropole comme berceau inquiétant de l’homosexualité moderne dans le cinéma pornographique gai français (1976 – 1984) »

Yue Hu : « L’artiste YANG Yongliang et le “paysage” urbain de la Chine contemporaine, espace, numérisation et réinvention utopique »



10h10 - 10h30 : Pause



10h30 – 11h40 : Sixième panel « Paysages lyriques, paysages meurtris »

Emma Pavan : « Paesaggi sardi. Le paysage dans la poésie de Grazia Deledda »

Laurène Tardy : « Se projeter dans l’espace à travers les récits de faits divers, immersion dans la Plastics Vallée sous le regard de Florence Aubenas »



11h40 - Remerciements, fin du colloque