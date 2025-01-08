Georges Perros, Pensées collées

Le choix que j’ai opéré, parmi les milliers de pages de Georges Perros, a pour but de faire apparaître la constance et la cohérence de ce vœu ardent qui soustend toute l’œuvre de ce veilleur des embruns parti vivre à Douarnenez le compagnonnage du ciel ouvert et du grand large : vivre une vie intense et libre au plus près du réel, au cœur de la vie ordinaire, au diapason de la poésie. Mais il n’y a pas de vérité assénée ici, pas de coaching du mal-être, de voie à sens unique ni de système clefs en main, seulement du donné à penser. — Jean-Pierre Siméon

« Avoir de l’esprit, c’est proprement ne pas savoir ce qu’on va dire dans cinq minutes », « La poésie donne le plaisir de ne pas avoir à comprendre », « La poésie n’est pas exacte. Elle est juste »… Plus de 350 fragments de l’œuvre – publiée ou inédite – de Georges Perros, choisis et présentés par Jean-Pierre Siméon.

Feuilleter le livre…