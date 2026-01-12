Roussel par Foucault

Gallimard réédite dans la collection Tel l'essai de Michel Foucault sur Raymond Roussel, dont la parution remonte à 1963 et qui constitua la première tentative pour analyser l'ensemble de l'œuvre d'un des auteurs les plus fascinants du premier XXe siècle. Une lecture patiente de l'œuvre qui y retrouve partout les mêmes formes : le jeu du double et du même, de la différence et de l'identité, du temps qui se répète et s'abolit, du mot qui glisse sur lui- même et dit autre chose que ce qu'il dit. L'œuvre de Roussel serait le premier inventaire, en forme de littérature, des pouvoirs dédoublants du langage. Un Traité de Rhétorique appliqué à la pure matière verbale.

Rappelons qu'un fort volume de la collection "Bouquins" est venu réunir en 2019 l'ensemble des œuvres de Roussel, éditées par P. Besnier et J.-P. Goujon et préfacées par Y. Moix, ainsi que la publication par P. Bazantay de L’Étrange usine - Analyse et transcription des manuscrits retrouvés de Nouvelles Impressions d’Afrique de Raymond Roussel (1877-1933) (P. U. Rennes), dont Hermès Salceda avait rendu compte dans l'un des sommaires d'Acta fabula.

Et signalons la nouvelle livraison de la Série Raymond Roussel de La Revue des lettres modernes : Raymond Roussel dans son temps. Mais aussi le récent essai de Philippe Lapierre, Raymond Roussel et Marcel Duchamp. Enquête sur une gémellité (Les Impressions Nouvelles), dont Fabula vous offre de feuilleter quelques pages…

(Illustr. : Portrait de Raymond Roussel (1877-1933) à Biarritz)

