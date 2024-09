Philippe Lapierre, Raymond Roussel et Marcel Duchamp. Enquête sur une gémellité

Marcel Duchamp a souvent évoqué l’importance qu’eut, pour lui, la découverte du théâtre de Raymond Roussel en 1912 (Impressions d’Afrique), alors que ce dernier vécut et mourut dans l’ignorance de l’existence même de Duchamp. Cette curiosité de Duchamp pour Roussel va se prolonger jusqu’aux dernières années de sa vie. À chaque nouvelle approche de l’œuvre de l’écrivain, que ce soit par le théâtre, puis la lecture, ou plus tard, la critique, Duchamp perçoit lui-même intuitivement que bien des traits de la complexe personnalité de Roussel font écho à ses propres questionnements.

L’hypothèse de cet essai est que ces parallélismes entre Duchamp et Roussel ne se cantonnent ni aux plus visibles (hasard, machines célibataires, jeu d’échecs) ni au seul virage postrétinien du Grand Verre. L’analyse comparée systématique entre les deux artistes que propose ce livre, révèle une série de symétries d’ordre intellectuel, conceptuel, esthétique et comportemental, qui vont inspirer Duchamp tout au long de sa vie, alors que rien, de prime abord, ne semblait devoir rapprocher les deux hommes.

Un essai illustré avec 158 dessins originaux.

Feuilleter l'ouvrage sur le site de l'éditeur…