Antoine Compagnon, 1966, année mirifique

« L’année des cheveux longs et de la minijupe », résume le journal rétrospectif des Actualités françaises le 27 décembre 1966. Sommet des Trente Glorieuses, arrivée des enfants du baby-boom à l’âge adulte, début d’une révolution accélérée des moeurs et entrée dans la société d’abondance, 1966 a été une année tournant sur de nombreux fronts — démographique, économique, politique, social et culturel.

C’est à restituer le tissu de ses jours que s’attache cette enquête profondément novatrice où se croisent, entre marée structuraliste et Nouvelle Vague, Georges Perec, Michel Foucault, le briquet jetable, André Malraux, les livres de poche, La Grande Vadrouille, la microcassette Philips, ainsi que Marguerite Duras, Aragon, Jean-Luc Godard, Roland Barthes et bien d’autres.

Il y est question de choses et de mots, de sons et d’images, mais encore d’histoire et de sociologie, de cinéma et de télévision, de poésie et de musique, de révolte aussi — deux ans avant Mai —, et de mémoire, avec le débat sur les camps d’extermination.

Il n’en faut pas moins pour recomposer cet incendie prodigieux qui marque un seuil entre deux époques.

