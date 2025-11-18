Together A-part / Assemblées séparées. Perspectives comparées sur la paix, la solidarité et les communs / Comparative Perspectives on Peace, Solidarity, and the Commons (Montréal)

CCLA Annual Conference / Colloque annuel de l’ACLC

Together A-part / Assemblées séparées: perspectives comparées sur la paix, la solidarité et les communs / Comparative Perspectives on Peace, Solidarity, and the Commons

Co-organized by / co-organisé par : Flora Roussel, Markus Reisenleitner. Avec le soutien et en collaboration avec le Département de langues, littératures et cultures de l'Université McGill / sponsored in collaboration with the Department of Languages, Literatures, and Cultures at McGill University.

At a time of resurgent nationalisms, entrenched identity politics, rampant censorship of academic work, and the normalization of state-sanctioned violence, scholars are called upon to critically interrogate whether their current objects of study, methodological apparatuses, institutional frameworks, and communication channels are able to provide adequate responses to social and political challenges. Drawing on traditions of Comparative Literature resilient to co-optation for political purposes at national levels and developing new academic responses to the current situation seems crucial at this moment.

Dans un contexte marqué par la résurgence des nationalismes, la recrudescence des politiques identitaires, la censure croissante et généralisée de la recherche académique et la banalisation de la violence sanctionnée par les États, les chercheur·ses sont invité·es à interroger de manière critique si leurs objets d’étude, leurs méthodologies, leurs institutions et leurs réseaux de communication peuvent répondre aux enjeux sociaux et politiques existants. Il est aujourd’hui crucial de s’appuyer autant sur les traditions de la littérature comparée qui ont su résister toute instrumentalisation politique à l’échelle nationale, que de réfléchir à de nouveaux positionnements académiques que la situation actuelle nécessite.

Pour son prochain colloque annuel, qui se tiendra du 8 au 10 juin 2026 et sera accueilli par le Département de langues, littératures et cultures de l’Université McGill à Montréal, l’Association canadienne de littérature comparée invite tout particulièrement les propositions de communications qui mobilisent la littérature comparée pour de telles interventions.

For its next annual meeting, which will take place 8-10 June 2026 and will be hosted by the Department of Languages, Literatures, and Cultures at McGill University in Montréal, the Canadian Comparative Literature Association particularly welcomes papers that mobilize Comparative Literature for such interventions.

Following our established practice, we are also open to all other topics that take a comparative approach to the study of cultural texts, and practices or interrogate theories and practices connected to the studies of literature and beyond. Conformément à sa pratique habituelle, l’ACLC est également ouverte à tous les autres sujets adoptant une approche comparative pour l'étude des productions et des pratiques culturelles, ou interrogeant les théories et les pratiques liées aux études littéraires et au-delà.

Le français et l'anglais sont les langues du colloque. Working languages of the conference are French and English. Co-lingual presentations and engagements with other languages and issues of multilingualism are welcome and encouraged as topics and components of presentations. Les présentations colingues ainsi que les interventions portant sur d’autres langues et sur les questions du multilinguisme sont les bienvenues et encouragées.

Les présentations et activités proposées peuvent, sans s’y limiter, prendre les formes suivantes :

Proposed presentations and activities can take the following forms:

· individual or collective research paper;

· individual or collective research-creation performance;

· roundtable (including the theme of the discussion and the conﬁrmed speakers);

· workshop on a particular theme or skill;

· any other format examining alternative scholarly communication.

· présentation de recherche individuelle ou collective;

· présentation de recherche-création, individuelle ou collective;

· table ronde (avec le thème de la discussion et les noms des participant·es);

· atelier dédié à un thème ou une pratique spéciﬁque;

· tout autre format explorant les alternatives de la communication scientiﬁque.

Veuillez soumettre une proposition de 200 à 250 mots pour les présentations individuelles (20 minutes) ou pour les panels, tables rondes ou autres formats (90 minutes) à Flora Roussel (flora.roussel@mcgill.ca) et Markus Reisenleitner (mreisenleitner@gmail.com) d’ici le 31 janvier 2026.

Please submit a proposal of 200-250 words for individual presentations (20 minutes) or for panels, roundtables, or other formats (90 minutes) by 31 January 2026 to Flora Roussel (flora.roussel@mcgill.ca) and Markus Reisenleitner (mreisenleitner@gmail.com).

All sessions will be in hybrid format. Submissions need to indicate whether in-person or remote participation is planned. Toutes les sessions se dérouleront en format hybride. Les soumissions doivent indiquer si la participation est prévue en personne ou à distance.

Les étudiant·es de 2e et de 3e cycle sont éligibles à concourir au Prix Esther Cheung qui récompense la meilleure présentation lors du colloque. Iels doivent alors indiquer leur intention à concourir lors de la soumission de leur proposition de communication. Graduate students are eligible to have their presentation considered for the Esther Cheung Award and should indicate when submitting a proposal whether they wish to be considered for the award.

Selected conference papers will be published in a special issue of the Canadian Review of Comparative Literature. Un numéro spécial de la Revue canadienne de littérature comparée pourra donner lieu à la publication de communications sélectionnées.

Veuillez noter que toutes les personnes présentant, enseignant ou modérant doivent être membres de l’ACLC au moment du colloque. Please note that all presenters and instructors must be members of CCLA/ACLC at the time of the conference.