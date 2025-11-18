COLLOQUE CAHSA 2025

« Religion et plaisir (XVIe-XVIIIe siècles) » / « Religion and Pleasure (16th-18th century) »

Université de Fribourg (Suisse), du 11 au 13 décembre 2025

DESCRIPTIF

Fruit d’une collaboration entre l’Université de Fribourg et le Collectif d’anthropologie et d’histoire du spirituel et des affects (CAHSA), ce colloque se propose d’examiner l’interaction complexe – et souvent paradoxale – entre plaisir et religion dans les arts et la littérature du XVIᵉ au XVIIIᵉ siècle. Loin d’aller de soi, cette relation occupe néanmoins une place centrale et polémique dans les débats confessionnels de la première modernité : tandis que les textes issus de la Réforme dénoncent la sensualité attribuée au catholicisme, la réponse tridentine réaffirme – tout en l’encadrant – la valeur des émotions et des perceptions sensibles, mobilisées à travers l’image, la musique ou l’éloquence sacrée. Dans ce contexte, la littérature morale et les discours dévots, en France et plus largement à l’échelle européenne, s’efforcent de réguler les plaisirs du monde en distinguant plaisir « salutaire » et plaisir dangereux, tandis que les genres profanes – théâtre, poésie, roman – deviennent le lieu d’intenses débats sur leurs effets et leur légitimité du point de vue de la morale. Le plaisir devient ainsi un objet de questionnement, voire de suspicion, dans un contexte culturel et intellectuel largement déterminé par la tradition chrétienne – et plus précisément augustinienne – de la delectatio, potentiellement associée à la concupiscence. À partir d’objets variés – discours théologiques, écrits mystiques, théâtre, littérature mondaine ou roman philosophique –, les communications de ce colloque examineront la place accordée à la représentation et à la régulation du plaisir, dimension centrale de toute expérience esthétique et spirituelle.

PROGRAMME

JEUDI 11 DÉCEMBRE 2025

14h05 — Introduction

14h30 – 16h10 — Panel I (Prés. Kilian Schindler)

EXTASE, PAROLE MYSTIQUE ET ÉCRITS DE RELIGIEUSES (I)

• Alex Bellemare (Université de Montréal) — « Saintement affamée de souffrances ». Individuation et sublimation dans les œuvres de Marie-Françoise Loquet

• Agnès Cousson (Université de Grenoble) — Jacqueline Pascal : les plaisirs d’une vie religieuse retardée

• Dominique Laperle (Université du Québec à Montréal) — Les délices de la Providence : Marguerite d’Youville, plaisir spirituel et matrimoine dévotionnel au XVIIIe siècle

• Laurie Rudaz (Université de Fribourg et EHESS) — Le rejet des plaisirs sensuels : origine « glorieuse » de l’Homme et « délices spirituels » chez Antoinette Bourignon (1616–1680)

16h30 – 17h50 — Panel II (Prés. Arnaud Wydler)

PLAISIR ET ÉDIFICATION MORALE : AMBIVALENCES D’UNE RENCONTRE

• Dominique Bertrand (Université de Clermont-Auvergne) — Le plaisir excusable contre ses formes déviantes : un argumentaire pantagruélique détourné par Dassoucy

• Klara Bourban (Université de Fribourg) — Édification et « contentement d’esprit » ? Le cas de l’histoire tragique du second XVIIe siècle

• Nicolas Garroté (Université de Paris Nanterre) — Servir deux maîtres : dévotion et plaisir chez quelques mémorialistes de l’âge classique (1650-1750)

18h00 — Assemblée générale du CAHSA

VENDREDI 12 DÉCEMBRE 2025

9h00 – 10h20 — Panel III (Prés. Joy Palacios)

PLAISIR ET POÉSIE SPIRITUELLE

• Nicolas Bourgès (Université de Paris Nanterre) — Rhetorical study of pleasure in the works of Elizabeth Rowe (1674–1737)

• Maxime Cartron (FNRS UCLouvain, GEMCA) — Plaisir et indistinction stylistique de la poésie dévotionnelle des XVIe et XVIIe siècles

• Alexandra Fradique-Gorichon-Herren (Université de Fribourg) — Antoinette Deshoulières, dévote de cœur, ou la recherche d’une foi sans artifice

10h50 – 12h10 — Panel IV (Prés. Anne Régent-Susini)

NATURE ET FORMES DU PLAISIR SPIRITUEL À L’ÂGE CLASSIQUE

• Riccardo Chmielowiec (Université de Montréal) — Du « bon plaisir de Dieu » au « bonheur d’être ensemble » : une théologie salésienne de la conversation épistolaire

• Nathalie Godnair (Chercheuse associée au Centre d’Études Supérieures de la Renaissance (CESR) de Tours) — Comment légitimer le plaisir né des sens ? Écriture de l’émotion esthétique et religion à la Renaissance

• Hélène Michon (Université de Tours) — Plaisir et vie spirituelle de François de Sales à Marie de l’Incarnation

14h00 – 15h20 — Panel V (Prés. Claude Bourqui)

ARTS DE LA SCÈNE : DU DIVERTISSEMENT À L’ÉDIFICATION

• Corinne Bayerl (University of Oregon) — Mystical Ecstasy on the Comic Stage : Satirical Portrayals of Female Devotion in French and German Plays around 1730

• Victoire Malenfer Dhenain (Université de Rouen Normandie) — Les « torrents de plaisir » d’un théâtre scolaire : le lyrisme augustinien des tragédies de Racine pour Saint-Cyr

• Jean-Philippe Grosperrin (Université de Toulouse – Jean Jaurès) — Quand le Plaisir dansait avec la Religion : hasards de l’allégorie dans un ballet jésuite de 1750

15h30 — Conférence plénière d’Alessandra Ferraro (Università degli Studi di Udine) : Lecture conventuelle du Cantique des cantiques : herméneutique féminine et langage du désir

SAMEDI 13 DÉCEMBRE 2025

9h00 – 10h40 — Panel VI (Prés. Dominic-Alain Boariu)

EXTASE, PAROLE MYSTIQUE ET ÉCRITS DE RELIGIEUSES (II)

• Marc Court (Chercheur indépendant) — Proposition sur la mystique d’Armelle Nicolas

• Lieven de Maeyer (Radboud University Nijmegen) — Pleasure and Indifference in Madame Guyon and Miguel de Molinos

• Florent Libral (Université de Toulouse – Jean Jaurès) — Goûter Dieu à l’époque de « l’invasion mystique » : les cinq sens et le plaisir spirituel chez André Valladier, Laurent de Paris et François de Sales

• Estelle Martinazzo (Université de Lille) — Le plaisir et la foi : l’itinéraire spirituel de Madame de Mondonville au XVIIe siècle

11h00 – 12h20 — Panel VII (Prés. Timothée Léchot)

RELIGION, PLAISIR ET PHILOSOPHIE AU XVIIIE SIÈCLE

• Sarah Didier (Université de Lorraine) — « L’art de jouir » de Julie : théorie et pratique d’un hédonisme chrétien

• Pham Minh Hoàng (Université catholique de Louvain) — L’épicurisme contre la religion dans l’Encyclopédie : quand Dieu n’est qu’une cause efficiente du bonheur

• Mélissa Thiriot (Sorbonne Université) — « Une sorte de frémissement que je ne puis décrire » : entre effroi et plaisir, la sexualité féminine à l’épreuve de la religion dans Thérèse philosophe (1748)

12h20 — Conclusion

Comité d’organisation :

Arnaud Wydler (Université de Fribourg)

Joy Palacios (University of Calgary)

Corinne Bayerl (University of Oregon)

Anne Régent-Susini (Université Sorbonne Nouvelle)