Gestes de l'imaginaire : grammaires en déplacement (17e journée d'étude annuelle de l'AECSEL - UQAM)

Appel à communications - 17e journée d'étude annuelle de l'AECSEL-UQAM

Gestes de l'imaginaire : grammaires en déplacement

Il nous faut une prise, des concepts, des savoirs, pour comprendre le réel,

pour faire sens de nos existences, pour connaître les œuvres et la beauté

du monde qu ’elles déploient. Disons, puisque nous voici déjà sur la voie du

discours et de l’énonciation – et aussi, bien sûr, sur celle du désir – disons :

un langage. On ne dira pas un système. On ne dira pas non plus une

structure. On préfèrera quelque chose de vivant, de mouvant, un concept

qui n’échappe pas à la rigueur des pensées bien formées, des réflexions

efficaces, mais qui conser ve néanmoins la marque de son emploi,

l’empreinte du concret, la joie du relationnel.

Cette marque d’interaction avec le monde, cette grammaire par laquelle

notre humanité se comprend, s’explique et se rejoint, est constituée d’une

multitude de mouvements qui jouent et opèrent au-delà des mots. Ce que

ces derniers révèlent est ainsi un geste. C’est-à-dire une intention, un

motif qui nous pointe en tant qu'existences – un dessein qui nous montre

agissant et construisant le monde (Citton, 2012).

Le geste est la grammaire affectée de notre déplacement dans l’univers.

Et de la même manière que dire est déjà faire (Austin, 1962), le geste –

d’amour, de création, d’ouver ture – transmue sitôt l’intentionnalité du faire

en dire. Dans l’écriture, le geste s’avère ainsi un excellent prisme par où

obser ver la constitution des représentations, la proposition d’utopies et la

matérialisation d’idées. Il permet de réfléchir à ce qui échappe à la pensée

objectivante (Lévinas, 1961) et d’entendre l’écriture comme un dialogue

entre le monde et soi (Flusser, 2014). Dans et par le geste littéraire, l’être

et le monde peuvent alors se rejoindre, se répondre, s’accorder,

s’engendrer mutuellement.

Manière d’aller vers ou de laisser venir, le geste est aussi une disposition

qui précède toute construction signifiante (Nancy, 2001). Par fois acte

d’un déplacement – celui du signifiant vers d’autres signifiés et d’autres

objets de pensée – il est également une physique du corps, du corps outil,

du corps vivant, éprouvé comme pivot entre le langage et le sensible

(Merleau-Ponty, 1945). Par et à travers les corps, leurs représentations et

ce que la littérature leur fait subir (Larrivé, 2015), le geste devient

l’incarnation d’un imaginaire ; un véritable régime de lecture.

Pour cette 17e journée d’études, l’AECSEL vous invite à poser un geste fort

et à vous interroger : comment les gestes (re)définissent-ils sans cesse

les limites du sens ? Quelle porosité les œuvres littéraires et ar tistiques,

entendues comme des gestes d’appréhension et de transformation, nous

permettent-elles de constater entre ce que nous rêvons, ce que nous

vivons et ce que nous savons ? La littérature peut-elle se comprendre

comme un geste ? Quels sont les gestes impor tants posés par les

écrivain·es et déployés par leurs œuvres ? De quelle manière ces

dernières procèdent-elles ? Quels sont les gestes formels par lesquels

elles prennent corps ?

Cette journée d’étude gravitera autour du champ des études littéraires

mais n’entend pas se limiter à un genre, à un siècle ou à une discipline.

Nous souhaitons avoir le geste large et chanter en commun la geste de

recherches qui déplacent les signes et les significations, engendrent des

réflexions sur l’agir et l’intention et mettent en valeur, dans toute sa

diversité, la beauté du geste de création. Nous entendons le geste au sens

de l’oeuvre ouver te d’Eco, une œuvre qui se lit à par tir du monde, mais qui

y par ticipe aussi. Les gestes d’écriture, de lecture, de critique, nous

situent dans un monde en mouvement en l’affectant autant qu ’ils nous

affectent.

Sans s’ y limiter, les propositions de communications peuvent être

envisagées sous les angles suivants :

GESTE ET IMAGINAIRE

Quels gestes président à l’élaboration de nos représentations

symboliques, narratives ou myt hologiques ? Les créations littéraires et

ar tistiques ont-elles un rôle à jouer dans la constitution de nos

imaginaires collectifs ? Dans quelle mesure peut-on déployer le geste

comme représentation, signe ou motif récurrent dans les œuvres

littéraires ? Quels imaginaires accompagnent l’invention et l’évolution des

gestes d’analyse et de production de savoirs, sur les plans ar tistique,

social et scientifique ?

INCARNATIONS DU GESTE

Comment les gestes de l’imaginaire s’incarnent-ils dans les œuvres

littéraires et ar tistiques, voire au-delà ? Qu ’ont à nous enseigner les

différentes représentations des corps et de leurs gestuelles dans les

œuvres littéraires et ar tistiques ? Les corporéités en mouvement, les

pratiques corporelles et les œuvres per formances nous permettent-elles

de penser autrement la littérature, qu ’un préjugé tenace croit

désincarnée ? Comment la matérialité du livre et l’usage qu ’il requier t des

corps influence-t-elle notre rappor t à l’imaginaire et aux savoirs ?

GESTE ET ÉCOLOGIE

Par quels gestes la littérature fait-elle face à l’inouïe crise écologique en

cours ? Quelles sont les œuvres qui permettent d’orienter et de donner

sens à l’engagement ? Au prisme de l’imaginaire botanique, quelle

grammaire du vivant nous permettent d’élaborer les recherches

écopoétiques ? En quel sens la nature, cette indicible altérité, interroge-t-

elle le statut et le devenir du langage ? Quels gestes les études littéraires

peuvent-elles poser pour résoudre l’opposition nature-culture ?

—

Vos propositions de communications peuvent prendre plusieurs formes et

s’engager dans des voies diverses, qu ’elles soient t héoriques, pratiques,

ar tistiques, etc. Nous accueillons les propositions de recherche et de

recherche-création. Les étudiant·es de tous cycles sont chaudement

invité·es à saisir cette occasion de réaliser leur première expérience de

communications universitaire.

D’une longueur de 250 mots, vos propositions de communication doivent

être accompagnées d’une notice biobibliographique mentionnant votre

université d’attache, vos intérêts de recherche et vos publications (s’il y a

lieu). Merci de les acheminer à aecsel.uqam@gmail.com, avant le 19

janvier 2026. Veuillez indiquer en objet votre nom et prénom ainsi que le

titre de votre communication d’une durée de maximum 20 minutes.

—

