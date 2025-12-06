Circulations italiennes (Sorbonne)

L'Atelier interdisciplinaire Circulations médiévales vise à fédérer les compétences au sein de la communautés des médiévistes de Sorbonne Université et à structurer un groupe de recherche international autour de la problématique de la circulation entre la France et l'Italie aux trois derniers siècles du Moyen Âge.

Il s'agit d'un atelier exploratoire sur trois demi-journées qui abordera les questions suivantes : "Les Italiens sous Philippe le Bel", "Traductions, traducteurs et commanditaires" et "Circulations italiennes du Quattrocento: par delà l'Humanisme".