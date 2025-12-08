Le spirituel en fiction française et anglophone (Rennes)

A l'occasion de la venue à l'Université Rennes2 de l'écrivaine Sylvie Germain, les équipes de recherche ACE (EA 1796) et CELLAM (EA 3206) organisent une journée d'étude sur la question du spirituel en fiction le 23 janvier 2026.

La matinée commencera par un entretien avec l'auteure portant sur la dimension spirituelle de son oeuvre. À noter que cet aspect fait l'objet d'un entretien intitulé "Perspectives spirituelles de la fiction romanesque" à paraître à la mi-janvier 2026 dans le numéro des Cahiers de L'Herne consacré à l'écrivaine, en même temps que le roman Murmuration (Albin Michel).

L'après-midi explorera des exemples empruntés à la littérature de langue anglaise. La journée sera conclue par une table ronde réunissant des spécialistes de littérature francophone et anglophone autour des enjeux scientifiques et méthodologiques relatifs à l'étude du spirituel dans la fiction contemporaine.

Cette journée d'étude est organisée en partenariat avec le réseau international et transdisciplinaire de théorisation du spirituel en sciences humaines et sociales, Theorias (theorias.org).