François Bougard, Dario Mantovani, Luigi-Alberto Sanchi (dir.), Voies et voix de la philologie classique. Éditer les textes anciens : comment et pour quel public ?

La philologie est au cœur d’un triangle, formé par l’auteur, le texte et le public. Cette relation à trois implique également le facteur du temps, celui rempli par la transmission du texte, qui sépare l’auteur du lecteur. Or la mission de la philologie est d’affronter les effets du temps. D’une part, elle doit en réduire, presque effacer les effets, en rapprochant le texte de l’état original dans lequel l’auteur l’avait conçu, en éliminant les erreurs accumulées au fil des siècles. D’autre part, il lui incombe de réactiver le temps, en plaçant le lecteur en condition de comprendre le texte dans le contexte où il a été conçu. Elle a en outre la tâche de rendre le texte présent, à le faire vivre encore, à travers l’œuvre de traduction. Soit autant d’enjeux qui nourrissent les contributions du volume, issues d’un colloque tenu au Collège de France les 5 et 6 octobre 2023. Le premier volet, « Voies de la philologie classique », analyse les manières de narrer la longue histoire de la transmission des textes antiques et d’évoquer ses figures marquantes, ses périodisations, ses concepts, ses modèles. Le second volet, « Voix de la philologie classique », donne la parole à plusieurs représentants de l’édition des œuvres classiques et des études d’histoire de la philologie. Certains se penchent sur les tendances actuelles de l’art d’éditer, traduire et commenter les textes anciens. D’autres retracent le parcours de plusieurs revues et collections éclairant l’histoire de ce domaine scientifique.

