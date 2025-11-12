Émilie Guyard, Laurence Riu-Comut, Myriam Roche, Le Polar en langues romanes. Circulation, diffusion, réception

Si les langues romanes forment assurément le terreau d’une communauté de culture, les contours de l’Europe latine doivent pouvoir se dessiner par l’étude d’un corpus populaire comme la littérature de genre.

Le polar européen de langue romane est façonné par une diversité d’influences, tant historiques et sociales que médiatiques, qui conditionnent sa réception. Que disent les adaptations cinématographiques ou télévisuelles des biais linguistiques et culturels de leurs époques ? Quel rôle jouent les structures éditoriales et les festivals dans la circulation des fictions criminelles contemporaines ? Quelles sont, en somme, les frontières – économiques, linguistiques, culturelles – du roman policier de langue romane en Europe ?

Cet ouvrage s’intéresse à la circulation transnationale et transmédiatique du polar dans les territoires européens de langue romane à l’époque contemporaine, aussi bien sur le plan de la diffusion que de l’adaptation et de la traduction. Croisant les regards de chercheurs, traducteurs, auteurs et spécialistes du genre, la diversité des approches reflète ici la pluralité linguistique des corpus et des langues d’écriture (français, italien, espagnol, portugais, roumain et catalan). Un volume qui s’adresse aux étudiants et enseignants spécialistes en langues et littératures, ainsi qu’à tous les amateurs du genre policier désireux de s’ouvrir à de nouveaux horizons.

Les travaux réunis dans ce volume sont issus d’un colloque organisé à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour en 2022 autour des chercheurs du réseau ROM’POL, né à l’initiative de Myriam Roche et Émilie Guyard dans le cadre de l’alliance européenne UNITA.

Ont contribué à cet ouvrage : Diane Bracco, Caius Dobrescu, Christophe Dupuis, Sándor Kálai, Stéphane Ledien, Natacha Levet, Gabriel Magalhães, Àlex Martín Escribà, Jacques Migozzi, Cristina Pérez Sierra, Alessandro Perissinotto, Amandine Py, Myriam Roche, Roberta Sapino, Pierre-Laurent Savouret, Cristina Trinchero, Arnaud Widendaële, Javier Sánchez Zapatero

Sommaire...