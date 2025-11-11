Céline Gailleurd, Damien Marguet et Eugénie Zvonkine (dir.), Le Cinéma d'Andreï Zviaguintsev. Traversées d'un monde en crise

Andreï Zviaguintsev est l’un des cinéastes russes contemporains les plus célébrés à l’international et les plus controversés dans son pays. Dès Le Retour (2003), Lion d’Or à Venise, jusqu’à Faute d’amour (2017), Prix du jury au Festival de Cannes, il dresse un portrait implacable de la société russe. Son cinéma explore le délitement des liens familiaux, la brutalité des inégalités sociales, la corruption étatique et le vide spirituel d’un monde en crise. À travers les paroles mêmes du cinéaste et une série d’analyses croisées – esthétiques, politiques, culturelles et philosophique – ce livre collectif restitue la cohérence d’une œuvre où l’intime se fait le reflet d’un état de la société. Un éclairage inédit sur un cinéma qui interroge avec acuité les failles de notre époque.

Avec des contributions de Birgit Beumers, Joël Chapron, Stanislas de Courville, Anton Dolin, Céline Gailleurd, Mathieu Lericq, Damien Marguet, Macha Ovtchinnikova, Andreï Zviaguintsev et Eugénie Zvonkine.

