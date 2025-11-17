Publics et publicité au XVIIe siècle
Journée d’études
“Publics et publicité au XVIIe siècle”
Petit Château du Domaine départemental de Sceaux)
Le 9 décembre 2025, de 9h30 à 17h30
Organisation
Marianne Cojannot-Le Blanc et Maël Tauziède-Espariat (Université Paris Nanterre / HAR)
—
Programme
9h30 : Accueil par Alexandre Gady, directeur de la Mission de préfiguration du musée du Grand Siècle et Étienne Faisant, Mission de préfiguration du musée du Grand Siècle
9h40 : Introduction par Marianne Cojannot-Le Blanc et Maël Tauziède-Espariat (Université Paris Nanterre).
Session 1 : Espaces publics et dispositifs de visibilité
Modération : Maël Tauziède-Espariat
10h : Antonin Liatard (Université Paris Nanterre) : Exciter « le peuple et les personnes grossières » ! Public et ornementation des églises catholiques au xviie siècle
10h25 : Nicolas Moucheront (Université Paris Nanterre) : Bâtir à Venise après une ambassade en France à la cour de Henri IV
10h50 : discussions et pause
11h20 : Laurent Cuvelier (Université de Tours) : La publicité du pouvoir et la diffusion de l’information imprimée dans l’espace urbain
11h 45 : Pascale Cugy (Université de Rennes 2) : Rumeurs de la ville et images des élites dans la gravure de mode à la fin du XVIIe siècle
12h10 : discussions et déjeuner
13h45 : Alexandre Gady : visite du Pavillon de préfiguration
Session 2 : Médias et opinion publique
Modération : Étienne Faisant
14h45 : Gabriel Batalla–Lagleyre (Université de Lausanne) : Transmettre la langue de la peinture au début du XVIIe siècle : les emprunts d’Étienne Binet (1621)
15h10 : Marianne Cojannot-Le Blanc : En appeler au public sur des questions artistiques dans la France du XVIIe siècle
15h35 : discussions et pause
16h05 : Anne le Pas de Sécheval (Université Paris Nanterre) : Construire médiatiquement une rivalité artistique : le Mercure galant et la rivalité Le Brun-Mignard
16h30 : Sylvie Robic (Université Paris Nanterre) : Des contes pour quel public? Usages transgressifs de la féérie dans les contes de la fin du XVIIe siècle
16h55 : discussions
Conclusions.
—
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Accès : https://domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.fr/preparez-votre-visite/informations-pratiques/horaires-et-acces
Réservation conseillée : m_tauziedeespariat@parisnanterre.fr">m_tauziedeespariat@parisnanterre.fr">m_tauziedeespariat@parisnanterre.fr