Journée d’études

“Publics et publicité au XVIIe siècle”

Petit Château du Domaine départemental de Sceaux)



Le 9 décembre 2025, de 9h30 à 17h30



Organisation

Marianne Cojannot-Le Blanc et Maël Tauziède-Espariat (Université Paris Nanterre / HAR)

—

Programme

9h30 : Accueil par Alexandre Gady, directeur de la Mission de préfiguration du musée du Grand Siècle et Étienne Faisant, Mission de préfiguration du musée du Grand Siècle

9h40 : Introduction par Marianne Cojannot-Le Blanc et Maël Tauziède-Espariat (Université Paris Nanterre).

Session 1 : Espaces publics et dispositifs de visibilité

Modération : Maël Tauziède-Espariat

10h : Antonin Liatard (Université Paris Nanterre) : Exciter « le peuple et les personnes grossières » ! Public et ornementation des églises catholiques au xviie siècle

10h25 : Nicolas Moucheront (Université Paris Nanterre) : Bâtir à Venise après une ambassade en France à la cour de Henri IV

10h50 : discussions et pause

11h20 : Laurent Cuvelier (Université de Tours) : La publicité du pouvoir et la diffusion de l’information imprimée dans l’espace urbain

11h 45 : Pascale Cugy (Université de Rennes 2) : Rumeurs de la ville et images des élites dans la gravure de mode à la fin du XVIIe siècle

12h10 : discussions et déjeuner

13h45 : Alexandre Gady : visite du Pavillon de préfiguration

Session 2 : Médias et opinion publique

Modération : Étienne Faisant

14h45 : Gabriel Batalla–Lagleyre (Université de Lausanne) : Transmettre la langue de la peinture au début du XVIIe siècle : les emprunts d’Étienne Binet (1621)

15h10 : Marianne Cojannot-Le Blanc : En appeler au public sur des questions artistiques dans la France du XVIIe siècle

15h35 : discussions et pause

16h05 : Anne le Pas de Sécheval (Université Paris Nanterre) : Construire médiatiquement une rivalité artistique : le Mercure galant et la rivalité Le Brun-Mignard

16h30 : Sylvie Robic (Université Paris Nanterre) : Des contes pour quel public? Usages transgressifs de la féérie dans les contes de la fin du XVIIe siècle

16h55 : discussions

Conclusions.

—

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Accès : https://domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.fr/preparez-votre-visite/informations-pratiques/horaires-et-acces

Réservation conseillée : m_tauziedeespariat@parisnanterre.fr">m_tauziedeespariat@parisnanterre.fr">m_tauziedeespariat@parisnanterre.fr