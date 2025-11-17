Séance inaugurale du Séminaire de Pensée Critique (Lieu Tranquille, Noisy-le-Sec)

Ce mercredi 19 novembre à 19h, le Séminaire de Pensée Critique (SPC) vous invite à sa séance inaugurale intitulée "Gestes critiques" en présence du philosohe Patrice Vermeren.

Le SPC est un atelier de réflexion collective ouvert à tou.te.s qui explore les discours en marge des espaces institutionnels de savoir et les formes nouvelles de l’art et de la fiction.

Lieu d’une critique à la fois généreuse et rigoureuse, populaire et radicale, le SPC se tient le 3ème mercredi de chaque mois entre 19h et 21h au Lieu Tranquille à Noisy-le-Sec.