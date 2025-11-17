Jean-Paul QUEINNEC et Andrée-Anne Giguère, « Dramaturgies sonores et co-paysage, protocoles de recherche-création » - Conférence dans le cadre du séminaire Arts et mutations actuelles (écologies, technologies) - Université Côte d'Azur - mardi 25 novembre 17h

Jean-Paul QUEINNEC et Andrée-Anne Giguère. Dramaturgies sonores et co-paysage, protocoles de recherche-création.

25 novembre - 17h - Amphi D110 - Campus Carlone - Nice

Résumé

En nous appuyant sur nos dernières recherches, nous évoquerons ce que nous appelons l’écriture en co-paysage qui engage à un co-écouter produit depuis et avec le paysage, non plus seulement comme contexte et processus, mais aussi comme auteur de l’œuvre (Naoufal, 2020 : 62).

Pour commencer, nous partagerons notre approche du terrain vivant. À partir de notre expérience avec les sons des fossiles sur l’île d’Anticosti située dans l’embouchure du fleuve Saint-Laurent. Nous verrons comment notre désir de réciprocité avec le paysage présume une forme de sérendipité qui semble animer un double phénomène : d’une part, un lâcher-prise, un contact indistinct, voire étourdi avec l’environnement, d’autre part, nos sens à apprendre et à communiquer avec les événements qui nous entourent, surtout leur part imprévisible, étrange, inexpliquée. C’est principalement à travers la pratique de la phonographie que nous engageons ce double mouvement de rencontre avec le paysage.

Puis nous reviendrons sur notre quête de sons maritimes aux abords du fleuve Amazone en Colombie. Cette aventure nous a placé·es au cœur d’une fluidité géographique qui touche autant à la pluralité de l’identité, au corps en écoute, au temps impermanent qu’à l’écriture qui en émerge. Nous verrons aussi comment l’écodramaturgie de la fluidité vécue in situ peut se maintenir de retour au théâtre, et constituer les premières pistes d’une scène qui « tend vers le dehors » (Macé, 2022 : 35), non pas sous forme documentaire mais à travers une esthétique et un discours équivoques, indécidés et poétiques.

Enfin, nous aimerions aborder notre expérience inter-espèce (Haraway) auprès de chèvres angora avec lesquelles nous avons exploré une dramaturgie du vivant (Montaignac, 2019) qui repose sur un faire physique collectif et à tâtons qui effectivement n’anticipe aucun sens, aucune destination ni durée, mais convoque ce qu’il nous faut avant tout dans cette investigation, une énergie aventureuse où nous ne cherchons pas à brouiller les différences entre les êtres humains et les animaux, mais plutôt à les multiplier (Affeissa, 2021, p. 71).

Jean-Paul Quéinnec est professeur titulaire de théâtre à l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), il est aussi directeur de l’antenne UQAC du Centre de recherche Cultures – Arts – Sociétés (CELAT), et coresponsable de l’axe recherche-création du Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture au Québec (CRILCQ). De 2010 à 2021, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en dramaturgie sonore au théâtre, sa recherche-création interroge les processus et dispositifs d’écritures dramatiques et scéniques à partir d’une approche écologique, plurielle, inclusive et performative. De 2019-2023, il codirige la revue savante Percées, Explorations en arts vivants. En 2024, il coorganise le colloque international

"Écologie, arts vivants, politique : Fabriques d’un nouveau relationel". Il publie dans différentes revues en France et au Canada et ses créations sont présentées au Québec et à l’étranger. Cf son site : dramaturgiesonore.com



Andrée-Anne Giguère est artiste interdisciplinaire, elle développe une pratique active de comédienne, performeuse, conceptrice vidéo pour la scène, professionnelle de recherche, metteuse en scène et chargée de cours. Doctorante à l’Université Laval, ses recherches sont axées sur l’intégration sensible de la technologie sur scène. Elle est aussi codirectrice artistique de Théâtre Déchaînés pour lequel elle crée le concept d’accessibilité créative. Elle publie dans différentes revues en France et au Canada et ses créations sont présentées au Québec et à l’étranger. Elle a codirigé avec Jean-Paul Quéinnec cinq cahiers de phonographie aux éditions de La Clignotante.

Lien zoom : https://univ-cotedazur.zoom.us/j/89422293082?pwd=sHrMvmOD3JqvEGrM10Ca5Ep2l5TPaX.1

ID de réunion : 894 2229 3082

Code secret : 099321