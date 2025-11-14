L'invention du livre illustré au XIXe siècle. Conférences d'Hélène Védrine (BnF, site Richelieu)

L’invention du livre illustré au xixe siècle

Par Hélène Védrine, maîtresse de conférences HDR, Faculté des Lettres, Sorbonne-Université, CELLF XIX-XXI

Si le xviiie siècle est, selon les frères Goncourt, « le siècle de la vignette » et du livre à figures, le xixe est le siècle qui inventa l’illustration. Le mot même, dans le sens d’une figure associée à un texte, n’est attesté qu’en 1825 et recouvrit des stratégies éditoriales extrêmement diverses. Parce qu’il accompagna les bouleversements économiques, culturels et techniques tout au long du siècle, le livre illustré fut la chambre d’écho des réévaluations qui touchèrent tant les imprimés (livre, presse, gravure) que les catégories de l’histoire de la littérature et de l’art.

Mercredi 3 décembre

Naissance et rémanences du livre illustré

Du livre à vignettes aux collections populaires, du livre de « luxe à la portée de tous » au livre « écrit à la plume et au crayon », le livre illustré romantique relance le marché de l’édition littéraire par l’image, créant des objets éditoriaux inédits.

Mercredi 10 décembre

Nouveaux régimes du livre illustré

La seconde moitié du xixe siècle renouvelle les formes du livre illustré et réactive les débats sur la notion même d’illustration, terme auquel se substituent ceux d’interprétation ou de transposition. « Livre d’art », « livre de peintre » ou « livre d’artiste » tentent de gommer l’héritage du livre illustré romantique associé à une imagerie proliférante.

BnF- Richelieu

Salle des conférences

18h30-20h0

