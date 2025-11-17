Représenter l'avortement (littérature, cinéma, arts de la scène) (Université de Poitiers)
« Représenter l’avortement :
Arts de la scène, cinéma, littérature »
Université de Poitiers - Bâtiment A3 - Salle des Actes
Jeudi 20 novembre
09h : Accueil des participant.e.s.
09h30 : Introduction du colloque (Natacha d’Orlando, Alexandre Moussa, Shirley Niclais).
10h : Conférence de de Laura Tatoueix (INSHS-CNRS), autrice de Défaire son fruit. Une histoire sociale de l’avortement en France à l’époque moderne. (Editions de l’EHESS, 2024).
10h45 : Questions et discussions.
11h : Pause.
Panel 1 - Discours médicaux, discours juridiques
11h15 : « Traces de la rencontre clinique autour de l’avortement dans les textes de la collection hippocratique. » Marion Bonneau, Université Paris 8.
11h35 : « Avortements et contre-discours juridiques dans les récits et scènes de langue française. » Vera Gajiu, Université de Passau.
11h55 : Questions et discussions
12h15 : Pause déjeuner.
14h : Conférence de Lucile Ruault (CNRS), autrice de Le spéculum, la canule et le miroir : Avorter au MLAC, une histoire entre féminisme et médecine (ENS Editions, 2023.)
14h45 : Questions et discussions.
15h : Pause
Panel 2 : Représentations cinématographiques de l’avortement
15h15 : « Avorter sous le regard du pouvoir : Figures, durées et régimes de répression dans trois récits filmiques. » Dimitra Giannakou, EHESS.
15h35 : « Traverser les États-Unis pour avorter : Figures adolescentes dans le road movie contemporain. » Héloïse Van Appelghem, Université Sorbonne Nouvelle.
15h55 : « À la recherche d’une communauté : La figuration de l’avortement dans le cinéma brésilien contemporain. » Romane Carrière, ENS de Lyon.
16h15 : Questions
Panel 3 - Écritures de l’avortement
17h : « La transfiguration de l’avortement dans Ravages de Violette Leduc : Enjeux mythocritiques et intertextuels. » Thomas Bétou, Académie de Lyon.
17h20 : « “Que mon corps, mes sensations et mes pensées deviennent de l’écriture”: Resisting reductive narration of abortion in Duval’s Ta Grossesse. » Claire Koeppen, Université de Harvard.
17h40 : Questions et discussions
18h : Clôture de la première journée
Vendredi 21 novembre
Panel 4 - Récit d’avortement, récit de soi
09h30 : « The Abortee’s Mirror Stage: Identifications with the Unborn unto Abortion Memoirs. » Ariana Serafinceanu, Université de St. Andrews.
09h50 : « Autofiction’s Limits : Abortion Storytelling & the Self. » Alexandra Pugh, Université d’Oxford.
10h10 : Questions et discussions
10h30 : Pause
Panel 5 : Le soin et les luttes
10h45 : « Le soin de l’avortement en littérature contemporaine : Une éthique féministe du lien. » Frédérique Collette, Université de Montréal.
11h05 : « Le Théâtre de l’Opprimé au Planning Familial. » Flore Garcin-Marrou, Université de Toulouse Jean Jaurès.
11h25 : « Le Flux de nos liqueurs. » Laura Lahaye Vantroyen, Université de Picardie Jules Verne.
11h45 : Questions et discussions.
12h15 : Pause déjeuner.
14h30 : Table-ronde créateur.ice.s, avec la participation de Léa Castor, autrice de Cher Blopblop : Lettre à mon embryon (Leduc Graphic, 2022), de Frédérique Mingant, metteuse en scène et créatrice de la pièce DEBOUT et de Catherine Verlaguet, créatrice de la pièce Le Processus.